Waldschmidt im Länderspiel schwer verletzt Gesichtsbruch, Gehirnerschütterung, Knieprobleme

Luca Waldschmidt hat sich im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Weißrussland (4:0) gleich mehrere zum Teil schwere Verletzungen zugezogen. Der Stürmer des SC Freiburg war wenige Minuten nach seiner Einwechslung in der Schlussphase mit Gäste-Torhüter Alexander Gutor zusammengeprallt und musste in eine Klinik gebracht werden.

Am Sonntag informierte der Deutsche Fußball-Bund über die erste Diagnose. Waldschmidt habe sich "eine Mittelgesichtsfraktur mit begleitender Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung am rechten Knie und Sprunggelenk zugezogen." Waldschmidt wird lange pausieren müssen. In Freiburg sollen nun weitere Untersuchungen folgen, teilte der DFB mit.

Gute Besserung, Luca! #DieMannschaft #GERBLR #GERNIR pic.twitter.com/SDCl2v8B8V — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 17, 2019

Für den 23 Jahren alten Waldschmidt war es der dritte Einsatz im DFB-Team. Der Stürmer hat trotz der wenigen Länderspiele eine Chance, in den Kader für die EM 2020 berufen zu werden. Wann er nach der Verletzung jedoch wieder spielen kann, ist unklar.

In der laufenden Saison erzielte Waldschmidt in zehn Spielen für den SC Freiburg bislang vier Tore und bereitete einen Treffer vor. Bei der U21-EM im vergangenen Juni wurde Waldschmidt mit dem DFB-Team Vize-Europameister, er schoss sieben Tore in fünf Spielen und war bester Torjäger des Turniers.