Lucien Favre, der Trainer von Borussia Dortmund, hat in der deutschen Öffentlichkeit zwei Gesichter. Das eine ist das des Taktikgenies, des Fußballbesessenen - man konnte das in der erfolgreichen Hinrunde des BVB fast täglich irgendwo lesen. Das andere Gesicht ist das des Zauderers, und das verlorene Revierderby am Wochenende gab einigen Medien Gelegenheit, dieses Bild ausgiebig zu zelebrieren.

Mit seinem Satz nach dem Abpfiff, der Titel sei "verspielt", hat Favre die Vorlage geliefert. Franz-Josef Wagner, der Postbote der "Bild"-Zeitung, legte vor: "Ich mag keinen Trainer, der aufgibt", schließlich gebe man nur auf, "wenn man nicht mehr atmen kann". "Bild"-Kolumnist Alfred Draxler, der drei Tage zuvor noch den Gegner Schalke in Grund und Boden geschrieben hatte, verlangte gar, der BVB solle sich von Favre trennen, wenn der Klub nach den Monaten als Tabellenführer am Ende nicht Meister würde. Wagners Urteil: "Für mich sind Sie kein Kerl."

Der "Focus" wusste, Favre "beweist nach dem Derby-Desaster, warum er keine Titel kann", und Eurosport sekundierte in einem Online-Kommentar, dass Favre den Titel aufgebe, sei "der eigentliche Skandal".

Am Mikrofon meistens mundfaul

Nun ist Lucien Favre wahrlich niemand, der den Medien im schnellen Interview besonders entgegenkommt. Am Mikrofon ist er meistens mundfaul, er macht keinen Hehl daraus, dass dieser Teil seiner Arbeit ihm unangenehm, vielleicht sogar zuwider ist. Auch das hat ihm den Ruf eingetragen, schwierig zu sein. Womit er womöglich leben kann, schließlich gehört "schwierig" zu seinen Lieblingswörtern in der Öffentlichkeit. Diese Haltung mag nicht besonders professionell sein, die Zeiten von Ernst Happel, der die Öffentlichkeit grundsätzlich anschwieg und dafür gefeiert wurde, sind nun einmal vorbei.

Tatsächlich könnte man auch darüber diskutieren, ob Favre in den beiden Schlüsselspielen der vergangenen Wochen in München und gegen Schalke zur falschen Taktik gegriffen hat, ob er das Verteidigen von Standardsituationen vernachlässigt hat, ob seine Mannschaft den Belastungen des Titelkampfs tatsächlich gewachsen ist oder warum einige Spieler in der Endphase der Saison nicht mehr in der Lage sind, ihre zuvor gezeigte Bestleistung zu zeigen.

Ein Satz verengt die Diskussion

Stattdessen jedoch wird die Diskussion auf den Zögerer Favre verengt, der mit einem Satz direkt nach dem Spiel dafür die Vorlage geliefert hat. Ein Satz, den im direkten Anschluss an die Partie im Übrigen nicht nur Favre, sondern mutmaßlich jeder gedacht hat: Das Ding ist durch, mit Marco Reus zudem der wichtigste Mann rotgesperrt. Dass Bayern München beim Tabellensiebzehnten 1. FC Nürnberg anschließend nicht gewinnen würde, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen.

Wer Favre kennt, weiß, dass er nicht der Trainer ist, der mit dem Messer zwischen den Zähnen dazu aufruft, alles rauszuhauen, jeden Blutstropfen zu vergießen, so lange rechnerisch alles möglich ist. Nur so haben nach der landläufigen Meinung einiger Kolumnisten Kerle auszusehen. Favres Qualitäten liegen woanders.

Er ist zweifellos kein Jürgen Klopp, der Motivationsguru der deutschen Trainergilde. Aber dem Schweizer jetzt wegen eines Satzes die Schuld daran zu geben, dass ein Titelkampf erfolglos bleibt, den er mit seiner Arbeit überhaupt erst ermöglicht hat? Das sind so die Dinge, die die Beschäftigung mit dem Fußball ermüdend machen. Oder um Wagners Bild aufzugreifen: Das ist schon sehr kurzatmig.