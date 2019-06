Luis Enrique ist nicht mehr Trainer der spanischen Fußball-Nationalelf. Der 49 Jahre alte Coach habe seine Posten zur Verfügung gestellt, teilte Verbandspräsident Luis Rubiales vor Journalisten in Madrid mit. Zum neuen Nationaltrainer wurde der bisherige Assistent Robert Moreno ernannt. Zu den Gründen der Entscheidung von Luis Enrique wurde zunächst nichts mitgeteilt.

Die spanische Sporttageszeitung "Marca" schrieb aber, der frühere Profi höre wegen der nicht näher bekannten familiären Probleme auf, wegen derer er bereits seit März auf der Bank des einstigen Welt- und Europameisters gefehlt hatte. Enrique habe immer die Unterstützung des spanischen Verbandes gehabt.

"Das ist ein bittersüßer Tag, mehr bitter als süß", sagte Nachfolger Moreno. "Ich habe immer davon geträumt, Spanien-Trainer zu sein, aber nicht so." Er hatte Enrique, für den er schon bei Celta Vigo und dem FC Barcelona als Assistent gearbeitet hatte, schon in der EM-Qualifikation vertreten. Laut Verband habe Moreno immer mit Enrique in Kontakt gestanden. Spanien steht mit zwölf Punkten aus vier Spielen an der Spitze der Qualifikations-Gruppe F vor Rumänien und Schweden, die je sieben Punkte haben. Als nächstes spielt Spanien Anfang September gegen Rumänien.