Bereits am Wochenende war Rubiales vom Weltverband FIFA für 90 Tage vorläufig gesperrt worden, zusätzlich wurde ihm ein Kontaktverbot zu Hermoso auferlegt. Einen freiwilligen Rücktritt als Verbandschef verweigerte er, stattdessen setzte er bei einer außerordentlichen RFEF-Versammlung am Freitag zu einer polemischen Verteidigungsrede an.

Zudem befasste sich der Sportgerichtshof TAD am Montag mit dem Kuss-Skandal, bis zum späten Abend wurde aber noch kein Beschluss gefasst. Laut spanischen Medien ist damit am Montag auch nicht mehr zu rechnen. Der Sportgerichtshof habe stattdessen zusätzliche Informationen zu dem Fall angefordert.