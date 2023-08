Kuss-Eklat bei Fußball-WM Spanischer Verbandsboss Rubiales soll Rücktritt angekündigt haben

»Was wir gesehen haben, ist inakzeptabel«, sagte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez. Die linke Vizeregierungschefin Yolanda Díaz Spanens mit ihrer Partei Sumar erstattete sogar Anzeige. Auch die betroffene Spielerin Hermoso forderte »beispielhafte Maßnahmen« gegen den Präsidenten.

Der Fußball-Weltverband (Fifa) hatte am Donnerstag auch ein Disziplinarverfahren gegen Rubiales eingeleitet. Die Disziplinarkommission der Fifa werde prüfen, ob der 46-Jährige »die Grundregeln des anständigen Benehmens« verletzt hat und »sich in einer Weise verhalten hat, die den Fußballsport und/oder die Fifa in Verruf bringt«, hieß es in einer Mitteilung.