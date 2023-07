Sechs Jahre spielte Suárez für Barça, wieder war der Start holprig, er kickte zunächst im Reserveteam, wieder brauchte er ein Jahr, um sich zu akklimatisieren. Dann ging es los.

Zuchtmeister an der Seitenlinie

Der FC Barcelona war damals noch nicht der Klub, der die Sehnsüchte so vieler Fußball-Liebhaber in der ganzen Welt gebündelt hat, aber er war damals schon der große Antagonist von Real Madrid. In den Franco-Jahren der Diktatur zudem so etwas wie der Gegenentwurf zu den Königlichen. Real, gehätschelt vom Regime, Barcelona, Kernland des republikanischen Widerstandes in den Dreißigerjahren: Real gegen Barcelona, das ging, mehr noch als heute weit über den Fußball hinaus.