Lukas Klostermann in der Nationalmannschaft Der Durchbrecher

Wenn man im Fußball Karriere machen will, kann eine gute Geschichte nicht schaden. Etwas, was die Zuschauer neben der sportlichen Qualität mit einem Spieler verbinden. So wie Miroslav Klose mit dem Aufstieg vom Zimmermann bei der SG Blaubach-Diedelkopf, die Brüder Boateng mit dem Weddinger Käfigbolzplatz, oder die jungen Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger mit ihrer Bromance.

Mit Lukas Klostermann verbinden die Zuschauer noch nicht viel. Höchstens, dass der 23-Jährige Rechtsverteidiger bei RB Leipzig spielt und neuerdings auch bei der deutschen Nationalelf, die am Abend in der EM-Qualifikation in Tallinn auf Estland trifft (20.45 Uhr/Liveticker SPIEGEL, TV: RTL). Dabei kann Klostermann mit einer guten Geschichte dienen.

Viermal Sieger bei "Deutschland sucht den Supersprinter"

Bis 17 wechselte er zwischen Fußball und Leichtathletik hin und her. Als Gymnasiast gewann er viermal einen im Rahmen des Istaf in Berlin erfundenen Wettbewerb mit dem schnittigen Namen "Deutschland sucht den Supersprinter". 2006 gelang ihm dort mit 7,21 Sekunden über 50 Meter der "Supersprint-Rekord". Sein Vater Andree stand einst im Finale der Deutschen Meisterschaften über 110 Meter Hürden.

Dass er ein Leichtathlet im Fußballertrikot ist, wäre eine Verkürzung der Tatsachen. Aber es ist schon auffällig, wie schnell dieser Klostermann rennen kann. 2016 soll er in nur 3,72 Sekunden über 30 Meter gesprintet sein. Der "Kicker" schrieb, er sei "schneller als Bolt". Der jamaikanische Supersprinter Usain Bolt brauchte für seine ersten 30 Meter 3,78 Sekunden. Der Vergleich ist natürlich trotzdem nicht zulässig, weil Bolt erst danach richtig an Geschwindigkeit aufnahm.

Für Bundestrainer Joachim Löw ist die besondere Schnelligkeit Klostermanns ein Argument, ihn seit seinem Debüt gegen Serbien im März (1:1) immer wieder aufzustellen. Ein weiteres ist Klostermanns neuerliche Interpretation der Rolle des Rechtsverteidigers, wie Löw sie sich wünscht: "Auf höchstem Niveau braucht man auch offensive Impulse von den Außenverteidigern", sagte der 59-Jährige nach dem 2:2 gegen Argentinien am Mittwoch, "und da hat sich Lukas wirklich verbessert."

An vier der vergangenen sechs deutschen Treffer maßgeblich beteiligt

Erst auf fünf Länderspiele kommt Klostermann, aber schon auf eine beeindruckende Quote: An vier der vergangenen sechs deutschen Treffer war er maßgeblich beteiligt. Gegen Argentinien legte er das 1:0 von Serge Gnabry auf und leitete das 2:0 von Kai Havertz mit einem Sprint aus der eigenen Hälfte ein. Beim 2:0 in Nordirland Anfang September landete Klostermanns Flanke vorbei an der Stirn von Julian Brandt bei Marcel Halstenberg, der den Ball in den Winkel drosch. Und beim 2:4 gegen die Niederlande zuvor hatte er das 1:0 vorbereitet, nachdem er frei vor dem Tor aufgetaucht war, aber scheiterte. Gnabry staubte ab.

Jene Szene illustriert, was Löw meinte, als er sagte, Klostermann habe offensiv oft gute Aktionen, wenn er durch die gegnerische Defensive bricht, müsse sich aber im Abschluss noch verbessern.

Bei seinem Verein wird er neuerdings zu mehr Torgefahr animiert. Zwar bot ihn Ralf Rangnick in der vergangenen Saison in Leipzig bisweilen in einer Fünferkette auf, und Klostermann erzielte fünf Treffer. Aber für Rangnick stand die Defensive stets im Vordergrund. Unter seinem Nachfolger Julian Nagelsmann, dessen bevorzugte Formation die Fünferkette mit weit aufrückenden Außenverteidigern ist, muss Klostermann offensiver agieren. Davon profitiert nun Löw: "Lukas geht jetzt immer mehr die tiefen Wege." Gerade gegen äußerst defensive Gegner wie nun gegen Estland braucht Löw diese Durchbrüche von Klostermann.

RB Leipzig prägt die Nationalelf wie nie zuvor

Es ist ja ohnehin so, dass Leipzig die Nationalelf so stark prägt wie nie zuvor. Mit Klostermann, Linksverteidiger Marcel Halstenberg und Stürmer Timo Werner stellt RB drei Nationalspieler. Soviel stellt auch Dortmund, wenn man neben Brandt und Marco Reus den verletzten Nico Schulz mitzählt. Vom FC Bayern sind es fünf Nationalspieler. Das ist auch ein Abbild der Machtverhältnisse in der Bundesliga. RB hat sich als Spitzenklub etabliert, und mit ihm ist auch Klostermann gewachsen.

2016 gewann er mit der deutschen Olympia-Auswahl Silber in Rio de Janeiro. Schon im Winter 2016 nannte ihn der "Kicker" "eine der größten Abwehrhoffnungen Deutschlands". Aber kurz nach Rio riss er sich das Kreuzband. Sonst wäre er vielleicht schon ein Kandidat für den Confed Cup 2017 gewesen - und der Zuschauer wüsste längst mehr über ihn.

Bei Klostermann war es in der Nationalelf aber bisher meist so, dass er nie als Einzelperson existierte. Immer wurde er als Zwilling seines RB-Kollegen Halstenberg wahrgenommen. Beide bildeten zuletzt eine Leipziger Abwehrflügelzange - auch weil Schulz links verletzt fehlte und der Pariser Thilo Kehrer rechts. Doch im Gegensatz zum fünf Jahre älteren Halstenberg spielt Klostermann noch längst nicht an seinem Leistungslimit. Und gegenüber Kehrer hat er nach vorn mehr zu bieten.

"Mein Ziel ist es, viele Spiele zu machen und nach der erfolgreichen EM-Qualifikation auch bei der EM im nächsten Sommer zu spielen", sagte Klostermann nun vor der Partie in Estland. Das war schon mal offensiv genug.