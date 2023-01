Lukas Podolski will gewinnen, immer. Auch ein Spaßturnier in der Winterpause. Das zeigte sich am Sonntag beim »Schauinsland Reisen Cup« in der Schwalbe-Arena in Gummersbach. Sechs Mannschaften waren dabei, der Hamburger SV, der Karlsruher SC, Rot-Weiss Essen, Blau-Weiß Lohne, der 1. FC Kaan-Marienborn und Podolskis Klub Górnik Zabrze. Im Halbfinale zwischen Zabrze und Essen kochten dann die Emotionen hoch, der Schiedsrichter verteilte beim Stand von 2:2 einige Zeitstrafen, unter anderem für Podolski.