+++ GERÜCHTE +++

Podolski heiß begehrt

Ende Januar läuft der Vertrag von Lukas Podolski bei Vissel Kobe aus. Während Thorsten Fink, Trainer des japanischen Fußball-Erstligisten, den 34-Jährigen angeblich zu einer Vertragsverlängerung bewegen will, sollen bereits weitere Klubs Kontakt zum Angreifer aufgenommen haben.

Laut dem "Kölner Stadt-Anzeiger" sollen Chicago Fire, ehemaliger Klub von Bastian Schweinsteiger aus der US-amerikanischen Major League Soccer, und der polnische Verein Gornik Zabrze an einer Verpflichtung interessiert sein. Auch CF Monterrey aus Mexiko und Flamengo Rio de Janeiro wurden zuletzt als mögliche Interessenten gehandelt.

Der Weltmeister von 2014 war im Juli 2017 von Galatasaray zu Vissel Kobe gewechselt. Für den japanischen Klub erzielte er in 59 Spielen 17 Tore. Am 1. Januar trifft Podolski mit seinem Team im japanischen Pokalfinale auf die Kashima Antlers.

Håland kommt, Alcácer geht?

Angreifer Paco Alcácer soll seinem Klub Borussia Dortmund seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben. Das berichtet die spanische "Marca" und nennt Atlético Madrid als möglichen neuen Arbeitgeber. In einem Gespräch mit der Zeitung hatte der 26 Jahre als Spanier zuvor angekündigt, zukünftig gern wieder in der Primera División spielen zu wollen. Konkreter wurde er jedoch nicht.

Alcácer war gut in die laufende Saison gestartet und hatte in den ersten vier Saisonspielen fünf Tore geschossen. Nach dem dritten Spieltag hatte er jedoch keine Partie mehr über die volle Distanz gespielt. Nach der Verpflichtung von Erling Håland dürfte es in der BVB-Offensive noch schwerer werden, zu Einsätzen zu kommen.

Laut "Marca" suche Atlético nach einem Ersatz für den verletzten Diego Costa. Alcácer könnte eine finanziell attraktive Alternative zu Edinson Cavani sein, der ebenfalls beim spanischen Klub gehandelt wird. Der Uruguayer steht noch bis Saisonende bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Eine Verpflichtung des 32-Jährigen gilt aber wegen einer in Spanien geltenden Gehaltsobergrenze als schwierig realisierbar.