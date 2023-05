Der englische Traditionsklub Luton Town hat sich den Aufstieg in die Premier League gesichert. Der Fußball-Zweitligist gewann am Samstagabend das entscheidende Spiel gegen Coventry City mit 6:5 (1:0, 1:1) im Elfmeterschießen. Luton ist damit erstmals seit 31 Jahren wieder erstklassig und wird seine erste Saison in der Premier League spielen, die es seit 1992 gibt. Zuvor hatten bereits Sheffield United und Zweitliga-Meister FC Burnley den Aufstieg geschafft.