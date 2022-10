Zuletzt hatte es auch Wortmeldungen gegeben, die iranische Nationalmannschaft von der WM-Endrunde im November und Dezember in Katar auszuschließen. So schrieb die iranische Frauenrechts-Organisation »Open Stadiums« in einem Brief an Fifa-Präsident Gianni Infantino: »Warum sollte die Fifa dem iranischen Staat und seinen Vertretern eine globale Bühne bieten, wenn dieser sich nicht nur weigert, die grundlegendsten Menschenrechte und die Menschenwürde zu respektieren, sondern derzeit auch sein eigenes Volk foltert und tötet?«

Bislang hat der Weltverband nicht auf diesen Vorstoß reagiert. Iran ist für die Endrunde qualifiziert, das Turnier beginnt schon am 20. November. Iran tritt in Gruppe B zunächst gegen die USA, England und Wales an.