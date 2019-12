Malmö Unbekannte sägen Nase und Zeh von Ibrahimovic-Statue ab

Ein großes Loch prangt in seinem Gesicht: An der Statue von Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic in Malmö haben sich erneut Vandalen zu schaffen gemacht. Unbekannte Täter haben dem Standbild des großen Schweden die Nase und den Zeh des linken Fußes abgesägt. Das berichtete zuerst die Zeitung "Kvällsposten".

Die Schäden sind dort auf Fotos gut zu erkennen. Außerdem wurde die einst goldene Statue mit Silberfarbe übermalt.

Ibrahimovics Ebenbild, das erst im Oktober aufgestellt worden war, wurde seit dem Einstieg des Stürmers bei Hammarby IF wiederholt beschädigt. Unbekannte hatten die riesige Statue Ende November mit Rauchfackeln beworfen und auf den Boden "Cigani dö" (Bosnisch für "Zigeuner" und Schwedisch für "stirb") gesprüht. An der Tür seines Hauses in Stockholm prangte das Wort "Judas".

Ermittlungen wegen rassistisch motivierter Drohungen

Inzwischen hat Ibrahimovic Anzeige erstattet. "Wir ermitteln wegen Vandalismus und rassistisch motivierter Drohungen", sagte ein Polizeisprecher vor einigen Wochen: "Zlatan Ibrahimovic ist der Kläger."

Fans seines Heimatklubs Malmö FF sehen das Engagement beim Erstligarivalen als Verrat ihres Idols. Ende November hatten Unbekannte eine Klobrille über den Arm der Statue gehängt. Zuvor hatte eine Onlinepetition, die die sofortige Entfernung der Statue forderte, Tausende Unterschriften gesammelt.

Die dreieinhalb Meter große Skulptur wurde vom Schwedischen Fußballverband gestiftet. "Wenn man nach Schweden kommt, will man diese Statue sehen - nicht die des Königs", hatte der 38 Jahre alte Ibrahimovic gewohnt großspurig bei der Enthüllung gesagt.

Ibrahimovic war Mitte 1995 zu Malmö FF gekommen, für die Profis lief er ab 1999 in 40 Spielen auf und erzielte dabei 16 Tore, bevor er 2001 zu Ajax in die niederländische Liga wechselte. Für das schwedische Nationalteam spielte der Angreifer 116-mal und ist mit 62 Treffern Rekordtorschütze seines Landes.