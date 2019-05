Manchester City ist seit vergangenem Sonntag wieder englischer Meister und damit auch in der kommenden Champions-League-Saison dabei - eigentlich. Doch City könnte übereinstimmenden Medienberichten zufolge aufgrund von Verstößen gegen Regeln des Financial Fair Plays (FFP) aus der Champions League ausgeschlossen werden.

Nach Abschluss der Untersuchung der Finanzkontrollbehörde der Europäischen Fußball-Union (Uefa) werde erwartet, dass eine Empfehlung zum Ausschluss des Klubs vom wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb ausgesprochen werde. Dies berichtete die "New York Times" bereits am Montag. Am Dienstag bestätigte die Nachrichtenagentur AP in Bezug auf mit dem Fall vertrauten Quellen die Meldungen. Der Ausschluss ist damit aber noch nicht beschlossen. Wann genau City aussetzen müsste, ist ebenfalls noch offen.

Die Ermittlungen wurden auch durch Berichte des SPIEGEL in Zusammenarbeit mit dem Recherchenetzwerk EIC angestoßen. Am 2. März veröffentlichte der SPIEGEL Dokumente, aus denen hervor geht, wie City den Regelbruch plante. Am 7. März leitete die Uefa Ermittlungen gegen City ein.

Ausschluss von mindestens einer Spielzeit?

Wie die "New York Times" berichtet, sollen sich die Mitglieder der Finanzbehörde vor zwei Wochen in der Uefa-Zentrale in Nyon (Schweiz) getroffen haben, um die Untersuchungsergebnisse zu finalisieren. Es werde eine Empfehlung erwartet, die einen Ausschluss von mindestens einer Spielzeit fordert. Yves Leterme hat als Leiter der Untersuchung das letzte Wort, die endgültige Empfehlung soll noch im Laufe dieser Woche folgen. Unklar sei bislang, wann eine mögliche Sperre in Kraft treten würde.

Manchester City hatte die Ermittlungen Anfang März noch begrüßt und diese "als Gelegenheit" bezeichnet, um "die Spekulationen zu beenden". Die Vorwürfe seien "völlig falsch", teilte der Verein mit. Am Dienstag hatte City die Berichte der "New York Times" zurückgewiesen. Man kooperiere voll und ganz mit der Uefa-Finanzkontrollbehörde (CFCB IC) und verlasse sich auf "die Unabhängigkeit der CFCB IC und deren Verpflichtung zu einem ordnungsgemäßen Verfahren", heißt es in einer Mitteilung des Klubs.

So täuschte Manchester City offenbar Sponsoreneinnahmen vor Im April 2010 schrieb der City-Klubdirektor Simon Pearce eine Mail an einen Sponsor aus Abu Dhabi: Die Investmentfirma Aabar soll einen Vertrag über 15 Millionen Pfund jährlich unterschreiben. Aber "die tatsächliche finanzielle Zahlungspflicht" für Aabar liege laut Pearce bei nur drei Millionen Pfund. Der Rest werde von "Eurer Hoheit aus alternativen Quellen" beigesteuert - offenbar eine versteckte Finanzspritze, die Ausgaben verschleiert und höhere Einnahmen vortäuscht. Auf eine EIC-Anfrage wollte Aabar die Vorwürfe nicht kommentieren. Bis zum Mai 2012 hat die Investition aus Abu Dhabi in den Klub schon 1,1 Milliarden Pfund gekostet. Die Tabelle führt auch den Punkt "Supplement to Abu Dhabi partnership deals" auf: Das sind offenbar die Zahlungen, die zu den Sponsorenverträgen mit Unternehmen aus Abu Dhabi zugeschossen werden. Auch diese interne Kostenaufstellung erinnert daran, dass die versteckten Zahlungen nicht direkt vom Scheich kommen, sondern wenigstens vorher auf die Abu-Dhabi-Firmen verteilt werden sollten. Das Geld solle zum Beispiel "über Etisalat" ("via Etisalat") geleitet werden. Der Finanzchef des Vereins fragte Klubdirektor Pearce, wie die Finanzspritzen von Scheich Mansour in den Verein gelangten. Die Abu Dhabi United Group for Development and Investment (ADUG) ist Mansours Unternehmen und der offizielle Besitzer des Vereins. Pearce antwortete (blau unterstrichen), dass der genaue Weg des Geldes nicht gezeigt werden könnte. Die Zuschüsse des Scheichs für Abu-Dhabi-Sponsoren nannte er "Partner Funding". Die Mail aus dem Dezember 2013 legt nahe, dass von ADUG, dem Unternehmen des Klubbesitzers, der Großteil des Etihad-Sponsorings getragen wird. Die Fluggesellschaft, die auf den Trikots der Spieler wirbt, trage demnach selbst nur 8 Millionen Pfund zum Sponsoring bei. Im August 2015 listete der City-Finanzchef auf, welche Summen von Etihad bezahlt werden sollten und welche von ADUG. Offenbar bekam Etihad eine Rechnung über 67,5 Millionen Pfund ausgestellt, von denen aber nur "8 Millionen Pfund direkt von Etihad gezahlt werden sollten und 59,5 Millionen von ADUG". Die Fluggesellschaft erklärte auf SPIEGEL-Anfrage, ihre finanziellen Pflichten gegenüber dem Klub seien stets in der "alleinigen Verantwortung" von Etihad gewesen. Im Dezember 2016 beriet Pearce seinen Klubchef Mubarak. Es ging darum, wie hoch der Bonus für den Geschäftsführer Ferran Soriano ausfallen sollte. Pearce listete Punkte auf, die offenbar nicht wie geplant gelaufen sind. Zum Beispiel habe der Verein zwar seinen Umsatz erhöht. Das sei jedoch größtenteils auf erhöhte Sponsorings von Partnern aus Abu Dhabi zurückzuführen. Diese Formulierung legt den Eindruck nah, dass der wirtschaftliche Erfolg des Vereins auch Ende 2016 auf unerlaubten Finanzspritzen aus Abu Dhabi beruhte.

Manchester war durch die Football-Leaks-Veröffentlichungen unter Druck geraten. City-Eigentümer Scheich Mansour soll über Jahre verschleierte Zahlungen an den Verein geleistet haben. Dies legen Dokumente nahe, die dem SPIEGEL vorliegen. Abgewickelt worden sei dies über Sponsoren, die viel weniger bezahlt haben sollen, als im Vertrag festgeschrieben war. Die Differenz sei dann aus dem Privatvermögen des Scheichs geflossen.