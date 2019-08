Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat seinen Vertrag beim englischen Meister Manchester City langfristig verlängert. Wie die Citizens und Gündogan selbst auf Twitter mitteilten, unterschrieb der 28-Jährige bis 2023.

Der Mittelfeldspieler war 2016 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund in die Premier League gewechselt. Für das Team von Trainer Pep Guardiola bestritt Gündogan bislang 115 Pflichtspiele, in denen er jeweils 17 Tore erzielte und vorbereitete. Nach Verletzungsproblemen in den Vorjahren war er in der vergangenen Saison Stammspieler und wurde in der Premier League 31 Mal eingesetzt.

"Es ist eine Ehre, für diesen tollen Klub und mit diesen tollen Spielern, Trainern und Menschen arbeiten zu dürfen", sagte Gündogan in einer Videobotschaft. "Ich freue mich, diese Arbeit fortzusetzen. Ich bin sicher, dass noch mehr auf uns wartet. Danke für eure Unterstützung."

Mit City gewann Gündogan 2019 alle vier nationalen Titel: Meisterschaft, FA Cup, Ligapokal und den Community Shield (Supercup). In der kommenden Saison wird er mit Zugang Rodri (Atlético Madrid, 70 Millionen Euro Ablöse) um den Stammplatz im defensiven Mittelfeld kämpfen, im Supercup gegen den FC Liverpool stand der Spanier in der Startelf.