Ermittlungen wegen Financial Fair Play Manchester City scheitert mit Beschwerde vor dem Cas

Manchester City ist vor dem internationalen Sportgerichtshof Cas mit einer Beschwerde über Ermittlungen des Europäischen-Fußballverbands Uefa gescheitert. "Der Cas hat entschieden, dass die Berufung des Fußballvereins Manchester City unzulässig ist", sagte Cas-Generalsekretär Matthieu Reeb.

Die Uefa hat gegen den englischen Meister wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay ermittelt. Die Finanzkontrollbehörde des Verbands sprach eine offizielle Empfehlung an die rechtsprechende Kammer aus. Laut "New York Times" und der Nachrichtenagentur AP wurde der einjährige Ausschluss des Klubs aus der Champions League gefordert. Bis heute hat die Uefa aber kein Urteil gefällt.

City hatte die Gültigkeit der Ermittlungsergebnisse infrage gestellt und beschwerte sich beim Sportgerichtshof. Die Anschuldigungen finanzieller Unregelmäßigkeiten seien völlig falsch, es sei bei den Ermittlungen eine umfassende Sammlung unwiderlegbarer Beweise ignoriert worden, teilte der Klub damals mit. Der Beschwerde Manchester gab der Cas aber nun nicht statt.

So begründet der Cas seine Entscheidung

Laut des Sportgerichtshofs müsse "der Beschwerdeführer die ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel vor dem Einspruch" ausgeschöpft haben. Da die Weiterleitung des Falls von der Finanzkontrollbehörde an die rechtsprechende Kammer der Uefa und eine Empfehlung einer Sanktion noch keine finale Entscheidung darstelle, könne dies auch nicht vor dem Cas angefochten werden, hieß es in einer Mitteilung.

In einem anderen Fall von Transfers minderjähriger Spieler war Manchester City im August von der Disziplinarkomission des Fußball-Weltverbands Fifa zu einer Geldstrafe in Höhe von etwa 340.000 Euro verurteilt worden.

Die Untersuchungen der Uefa waren nach den Football Leaks-Enthüllungen des SPIEGEL gestartet worden. Interne E-Mails und Klubdokumente, die Football Leaks vorliegen, sollen zeigen, wie City systematisch die Regeln umgangen habe. So sollen vermeintliche Sponsorengelder aus Abu Dhabi in Wirklichkeit von Klubbesitzer Mansour bin Zayed Al Nahyan gezahlt worden sein.