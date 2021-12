4:0 nach 30 Minuten, 4:3 nach 60 Manchester City und Leicester liefern sich Spektakel am Boxing Day

Auch wenn Corona den Spielplan in England durcheinanderwirbelt: Das Duell von ManCity und Leicester entschädigte für vieles. Und Tottenhams Stürmerstar Harry Kane hat die Bestmarke an Treffern am Boxing Day eingestellt.