In der Halbzeitpause des Manchester-Derbys versuchte die Regie im City-Stadion noch einmal Optimismus zu verbreiten. Sie spielte auf den Anzeigetafeln eine Sammlung dramatischer Glücksmomente ein. Den Treffer, mit dem Paul Dickov dem Verein im Playoff-Finale 1999 gegen Gillingham in der Nachspielzeit zum Aufstieg in die zweite (!) Liga verhalf. Das Tor in letzter Sekunde von Sergio Agüero zur Meisterschaft 2012. Den Treffer von Vincent Kompany aus 25 Metern im Frühjahr dieses Jahres gegen Leicester City, das den Titelkampf gegen den FC Liverpool entschied.

"We fight to the end", hieß es zum Abschluss des Zusammenschnitts.

Auf das Duell mit dem Nachbarn Manchester United traf das zu. Pep Guardiolas Mannschaft kämpfte tatsächlich bis zum Schluss, um den Zwei-Tore-Rückstand aus der ersten halben Stunde durch Treffer von Marcus Rashford und Anthony Martial noch zu drehen. Doch weil den Gastgebern nur noch der Anschluss durch Nicolás Otamendi gelang und nach Schlusspfiff die vierte City-Niederlage der Saison stand, ist der Titelkampf wohl vorbei für den Meister der vergangenen beiden Spielzeiten. 14 Punkte beträgt der Rückstand auf Liverpool.

"Es ist der Normalfall, nicht alle Pokale zu gewinnen"

Guardiola hat keine Lust, ständig Einschätzungen zur Lage an der Tabellenspitze abzugeben, die Fragen der Sportreporter in diese Richtung nerven ihn. Als er unter der Woche nach dem 4:1-Erfolg beim FC Burnley davon sprach, dass das Rennen vorbei sei, war das noch leicht als Sarkasmus zu enttarnen. Nach der Derby-Niederlage war es schon schwerer, seine Aussagen einzuordnen. "Manchmal sind die anderen besser und man verliert. Es ist der Normalfall, nicht alle Pokale zu gewinnen", sagte er. Offenbar setzt sich auch bei dem Trainer aus Katalonien gerade die Erkenntnis durch, dass Manchester City in dieser Saison höchstens die zweitbeste Mannschaft Englands ist.

Nach zwei Jahren, in denen seine himmelblaue Pass-Maschine den vielleicht besten Fußball im Premier-League-Zeitalter zeigte, verdichten sich in der Vorweihnachtszeit 2019 die Anzeichen dafür, dass die Hochphase dieser Mannschaft vorbei ist. Manchester City erinnert im Moment an einen verglühenden Stern. Manchmal flackert das Licht noch hell auf, doch nach und nach wird es schwächer. Manchmal spielt Guardiolas Team berauschend und nimmt den Gegner auseinander, doch es häufen sich Niederlagen wie das 1:3 in Liverpool vor einem Monat oder das 1:2 jetzt im Derby.

Der Ex-Coach des FC Bayern nimmt seine Spieler nach schwächeren Auftritten gerne in Schutz. "Ich mag es, wie meine Mannschaft gespielt hat. Wir sind oft im letzten Drittel angekommen", sagte er nach der Partie gegen United mit Blick auf die vielen Angriffe, die sein Team gefahren hatte. Damit hatte er recht. Er hätte auch auf Pech bei Schiedsrichter-Entscheidungen verweisen können. Doch das ändert nichts an dem Befund, dass dieses Manchester City nicht mehr das Manchester City der vergangenen beiden Meister-Jahre ist.

Letzte Chance: Champions League

Die schnellen United-Stürmer legten in der ersten Hälfte einmal mehr die Schwächen in der Verteidigung von Guardiolas Team offen, die nach der Verletzung von Abwehrchef Aymeric Laporte nur notdürftig geflickt ist. Bei den Angriffen fehlte wie schon öfter in dieser Saison die Präzision. Die Mannschaft schafft es nicht mehr wie gewohnt, durch ihre Ball-Zirkulation Lücken in die gegnerische Defensive zu reißen und diese für tödliche Steilpässe zu nutzen. Stattdessen flog eine Flanke nach der anderen in den United-Strafraum. Das ist bei Guardiola-Mannschaften immer ein Alarmsignal.

Trotzdem kann der Trainer sein Werk in Manchester in dieser Saison noch krönen - und zwar mit dem Gewinn der Champions League. Nach zwei Meisterschaften soll es jetzt endlich klappen mit dem Platz auf Europas Thron. Zu diesem Zweck hat der Klub von Scheich Mansour in den vergangenen Jahren einen Milliarden-Kader komponiert und die Infrastruktur komplett auf den Trainer ausgerichtet. Beim Gala-Abend einer Journalisten-Vereinigung sagte Guardiola neulich, dass er und Jürgen Klopp von Champions-League-Sieger Liverpool doch einfach ihre Trophäen tauschen könnten.

Das war als Scherz gemeint. Doch da die Meisterschaft nach der Derby-Niederlage nur noch theoretisch möglich ist, dürfte bei Manchester City ab sofort tatsächlich der Europapokal Priorität haben. Dass der Trainer aus diesem Grund in der Liga künftig nur noch die Zweitbesetzung aufbietet, ist nicht zu erwarten. Durch Verletzungen von Leroy Sané, Sergio Agüero und Laporte hat Guardiola ohnehin nur begrenzte Möglichkeiten zur Rotation. Außerdem würden ständige Wechsel die Mannschaft aus dem Takt bringen. Mehr noch, als sie es ohnehin schon ist.

Manchester City - Manchester United 1:2 (0:2)

0:1 Rashford (23. Foulelfmeter)

0:2 Martial (29.)

1:2 Otamendi (85.)

City: Ederson - Walker, Stones (59. Otamendi), Fernandinho, Angelino - De Bruyne, Rodrigo (86. Gündogan), David Silva - Bernardo Silva (65. Mahrez), Gabriel Jesus, Sterling

United: de Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw (89. Young) - McTominay, Fred - James, Lingard (89. Tuanzebe), Rashford - Martial (74. Pereira)

Schiedsrichter: Taylor

Gelbe Karten: Bernardo Silva, De Bruyne, Walker / de Gea, Pereira

Zuschauer: 54.403