Als Manchester City 2016 die Verpflichtung von Pep Guardiola bekanntgab, geriet Stadtrivale United unter Druck. Mit Guardiola als Trainer drohte City, United abzuhängen. Dass der Klub dann José Mourinho als Coach holte, galt vielen als unmittelbare Reaktion darauf.

Mourinhos United gegen Guardiolas City, das Manchesterderby war plötzlich eines der größten Fußballspiele des Kontinents. Wenn sich beide Teams an diesem Samstag duellieren, kann davon keine Rede mehr sein (18.30 Uhr; TV: Sky).

Zum einen ist Mourinho bei United Geschichte. Zum anderen fehlt die sportliche Brisanz. Die Wettquote für einen United-Sieg beträgt bei manchem Wettanbieter 10:1. City ist United tatsächlich enteilt.

Im ersten Guardiola-Jahr holte der Verein neun Punkte mehr als United, im zweiten 19, in der vergangenen Saison waren es 32. Aktuell sind es elf nach 15 Spieltagen. Vor wenigen Jahren galt United als das beste englische Team. Mittlerweile ist es nicht einmal mehr das beste der Stadt. Die Machtverhältnisse in Manchester haben sich verschoben.

Vielleicht geschieht das bald wieder.

Nie war ein Team in der Geschichte des englischen Fußballs erfolgreicher als Manchester City in den beiden vergangenen Saisons. Zuletzt aber wirkte die Mannschaft konteranfällig. In Medien wurde spekuliert, Guardiolas intensives Coaching könne sich allmählich abnutzen, so auch im SPIEGEL.

Wer das Ligaspiel beim FC Burnley am vergangenen Dienstag beobachtet hat, kommt zu einem anderen Schluss. In der zweiten Hälfte zeigte das Team eine seiner besten Saisonleistungen, vor dem Tor zum 2:0 hatte es über zwei Minuten lang den Ball, unterbrochen nur von missglückten Klärungsversuchen. Guardiola-Fußball, unverkennbar.

Doch in der Defensive wirkt das Team, gemessen an den eigenen hohen Standards, tatsächlich häufig instabil. 17 Tore hat die Mannschaft in den ersten 15 Ligaspielen kassiert, in der Vorsaison waren es zu diesem Zeitpunkt sieben. Darunter leiden die Ergebnisse, hochgerechnet würde City bei 81 Punkten landen. Seit 2000 genügte das nur dreimal zum Titel, in dieser Saison eilt zudem der FC Liverpool mit derzeit elf Punkten Vorsprung in der Tabelle voran.

Lee Smith/ REUTERS Wie sieht die Zukunft von Pep Guardiola bei Manchester City aus?

Es gibt womöglich ein viel größeres Problem: Dem Klub droht der Ausschluss aus der Champions League. Entsprechende Uefa-Ermittlungen waren wiederaufgenommen worden, nachdem der SPIEGEL im November 2018 offengelegt hatte, wie City offenbar über Jahre hinweg systematisch gegen Uefa-Finanzregeln verstoßen hat. Der Klub bestreitet die Vorwürfe. Wann die Entscheidung verkündet wird, ist offen. Sollte der Klub tatsächlich ausgesperrt werden, hätte er gleich mehrere Baustellen.

Die Einnahmen bräuchte City für dringende Transfers. Manch Schlüsselspieler im Kader ist in die Jahre gekommen: David Silva, 33, Fernandinho, 34, und Sergio Agüero, 31, werden die Mannschaft nicht mehr über Jahre führen können; und in der gesamten Viererkette verkörpert allein (der derzeit langzeitverletzte) Aymeric Laporte Weltklasse.

Und dann ist da noch die Frage, ob der Klub Guardiola im Falle einer Sperre halten könnte. Für den Katalanen gibt es mit City national eigentlich keine Ziele mehr, er hat alles gewonnen. Was fehlt, ist die Champions League.

Fergusons Abgang hat United bis heute nicht verkraftet

Wo City größere Anstrengungen bevorstehen, um sein Niveau zu halten, geht es für United darum, den Anschluss zu finden. Die letzte Meisterschaft ist sechs Jahre her, damals hieß der Trainer noch Sir Alex Ferguson. Seinen Abgang hat der Klub bis heute nicht verkraftet.

Immerhin: Im Team findet sich mittlerweile viel Talent, etwa Daniel James, Marcus Rashford oder Scott McTominay, alle gerade mal 22 Jahre alt. Hinzu kommen Profis im besten Alter wie Paul Pogba und Harry Maguire, beide 26. Die Substanz ist da, und der Klub hat das Geld, um die verbliebenen Kaderschwachstellen zu beheben.

Doch es fehlt ein Trainer, der all das veredelt.

Auf den gescheiterten Mourinho folgte Ole Gunnar Solskjær. Er ist bald ein Jahr im Amt, hat das Team aber nicht erkennbar nach vorne gebracht, im Gegenteil: Es wirkt oft sogar fragiler. Der Norweger ist gut darin, Underdogfußball spielen zu lassen. Gegen bessere Gegner sieht United oft gut aus. Einzig Solskjærs Mannschaft punktete gegen Liverpool (0:0); am vergangenen Mittwoch bezwang sie Tottenham (mit Neu-Trainer Mourinho) 2:1.

Trotzdem scheint es, als verpasse Manchester zum zweiten Mal in Folge die Champions League. Aktuell fehlen acht Punkte zu Platz vier. Denn die meisten Teams machen gegen United nicht das Spiel, sondern kontern selbst.

Stu Forster/ Getty Images Ole Gunnar Solskjær (r.) dürfte mit dem nächsten Sieg gegen einen Favoriten länger bleiben

Uniteds Retter könnte Mauricio Pochettino heißen. Seit kurzem ist der ehemalige Spurs-Trainer auf dem Markt. Einer, der Talente entwickeln kann, ein Taktiker und Motivator. Der stets mehr aus seinen Teams herausholte, als der Kader hergab.

Pochettino könnte United zum Spitzenteam machen, mit ihm hätte der Klub auf einer Schlüsselposition den Rückstand auf City verkleinert, mit drei Jahren Verspätung. Entsprechende Gerüchte gibt es bereits. Pochettinos Schatten hänge über Manchester, schrieb am Mittwoch "The Independent".

Danach aber gelang United der Erfolg gegen Tottenham. Sollte Solskjær nun gegen City den zweiten großen Sieg in Folge landen, könnte das einen Pochettino-Wechsel verhindern. Der Argentinier wolle so schnell wie möglich wieder arbeiten, schrieb "The Independent". Aber wer wirft schon einen Trainer raus, der gerade einen Derbysieg gegen den Meister errungen hat?

Es ist nicht auszuschließen, dass Solskjær künftig erfolgreicher ist. Wahrscheinlich ist das aber nicht. Eine Niederlage gegen City wäre zwar schmerzhaft. Für die Zukunft von Manchester United aber wäre sie vielleicht besser als ein Sieg.