Der englische Rekordmeister Manchester United steckt seit Jahren in der Krise: Neun Saisons ohne Meisterschaft, kein Champions-League-Fußball in diesem Jahr, nach zwei blamablen Niederlagen zu Saisonbeginn stehen die Red Devils auf dem letzten Tabellenplatz der Premier League. Wegen einer verfehlten Kaderplanung in den vergangenen Jahren ist die Glazer-Familie bei Teilen der Fans zuletzt stark in die Kritik geraten. Da käme ein finanzkräftiger Investor gelegen. Der 69-jährige Ratcliffe ist United-Fan und hatte bereits vor einigen Monaten angedeutet, dass er Interesse an der Übernahme eines Premier-League-Klubs hat.