Der englische Rekordmeister ist seit 2005 im Besitz der amerikanischen Glazer-Familie. Ihr gehören in der NFL auch die Tampa Bay Buccaneers.

»Die Stärke von Manchester United beruht auf der Leidenschaft und Loyalität unserer globalen Gemeinschaft von 1,1 Milliarden Fans«, werden Avram und Joel Glazer in der Mitteilung zitiert. Man werde »alle Optionen prüfen, um sicherzustellen, dass wir unseren Fans am besten dienen und dass Manchester United die erheblichen Wachstumschancen maximiert, die dem Klub heute und in Zukunft zur Verfügung stehen«.