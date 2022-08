Zuletzt war United im August 1992 zum Abschluss eines Tages am Tabellenende. In der ersten Premier-League-Saison startete der Klub ebenfalls mit zwei Niederlagen – holte am Saisonende aber den Meistertitel. Am Sonntag und Montag könnten noch mehrere Teams mit hohen Niederlagen hinter die Red Devils rutschen. Am dritten Spieltag empfängt der Verein den FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp.