Für Manchester United hat die neue Ära unter dem niederländischen Trainer Erik ten Hag mit einer Niederlage und Protesten unzufriedener Fans begonnen. Englands Fußball-Rekordmeister verlor am Sonntag in der Premier League mit 1:2 (0:2) gegen Brighton & Hove Albion. Der deutsche Brighton-Profi Pascal Groß (30./39. Minute) schoss beide Tore für die Gäste, die zum ersten Mal einen Sieg im United-Stadion Old Trafford feierten. Der Anschlusstreffer für die Gastgeber war ein Eigentor von Brightons Alexis Mac Allister (68.).