Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Jadon Sancho hat sich mit deutlichen Worten gegen Kritik von Coach Erik ten Hag an seinen Trainingsleistungen zur Wehr gesetzt. »Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest! Ich werde nicht erlauben, dass Leute komplett unwahre Dinge sagen, ich habe mich sehr gut verhalten im Training diese Woche«, schrieb der 23 Jahre alte Fußballprofi am Sonntag auf X, vormals Twitter. Zuvor hatte der Offensivspieler beim 1:3 beim FC Arsenal nicht zum Kader von Manchester United gehört.