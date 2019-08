Harry Maguire kommt nach Manchester. Wie britische Medien übereinstimmend berichteten, zahlen die Red Devils an Leicester City eine Ablösesumme von umgerechnet rund 87 Millionen Euro für den Innenverteidiger. Damit löst Maguire Juventus-Zugang Matthijs de Ligt als teuerster Abwehrspieler der Geschichte ab. Zuvor soll auch Stadtrivale Manchester City an Maguire interessiert gewesen sein. Am Wochenende steht für den 26-Jährige der Medizintest beim Rekordmeister an.

Mit seinen 1,94 Metern ist Maguire ein exzellenter Kopfballspieler. In der Innenverteidigung dürfte er einen Stammplatz sicher haben, auf der Position fehlen der Mannschaft Optionen von internationaler Spitzenklasse. Für Manchester United ist es in dieser Transferperiode bereits die zweite Verstärkung in der Abwehr: Zuvor hatte der Klub für 55 Millionen Euro Aaron Wan-Bissaka von Crystal Palace verpflichtet. Der Engländer ist als Rechtsverteidiger eingeplant.

Vergangene Saison schloss United auf dem sechsten Platz der englischen Premier League ab, in der Champions League schied das Team im Viertelfinale gegen den FC Barcelona aus. Während der Saison wurde Trainer José Mourinho entlassen und vom Norweger Ole Gunnar Solskjær ersetzt, der den Klub wieder auf hohem Niveau konkurrenzfähig machen soll.