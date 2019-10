Ole Gunnar Solskjaer applaudierte den Zuschauern, bevor er im Spielertunnel verschwand. Und die Zuschauer applaudierten ihm. Der norwegische Trainer von Manchester United erlebte gegen den FC Liverpool einen dieser Tage, die selten geworden sind in der jüngeren Vergangenheit. Es war ein Tag der Zuversicht im Old Trafford. Ein Tag der Zuversicht für ihn.

Beim 1:1 gegen den bis dahin makellosen Tabellenführer war Solskjaers Mannschaft über weite Strecken besser und konnte sich - trotz des späten Ausgleichs durch Adam Lallana - über einen Punkt für die Moral freuen. Ob dieser Punkt etwas am tristen Gesamtzustand des englischen Rekordmeisters seit dem Abschied von Sir Alex Ferguson vor sechs Jahren ändert, ist zweifelhaft.

Oli SCARFF/ AFP Ole Gunnar Solksjaer bedankt sich bei den Fans in Old Trafford

Der Klub hat geschätzt mehr als eine Milliarde Euro investiert in dieser Zeit. Doch anders als Liverpool, das durch den Zukauf teurer Profis wie Alisson oder Virgil van Dijk zum Champions-League-Sieger aufgestiegen ist, driftet Manchester United seit Jahren ab in Richtung sportlicher Bedeutungslosigkeit. Der Klub ist längst kein Kandidat auf die Meisterschaft mehr und droht, sich dauerhaft aus der Champions League zu verabschieden.

Schlechtester Saisonstart seit 30 Jahren

Solskjaer hat den schlechtesten Saisonstart seit 30 Jahren zu verantworten. Nur zwei Punkte beträgt nach dem Remis gegen den Erzfeind aus Merseyside der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Es klingt absurd, und, natürlich: Es sind erst neun Spieltage gespielt. Nach dem aktuellen Tabellenstand allerdings befindet sich Manchester United im Abstiegskampf. "Das ist die schlechteste United-Mannschaft, an die ich mich in vielen Jahren erinnern kann", urteilte Englands Ex-Nationalstürmer Alan Shearer kürzlich nach der 0:1-Niederlage in Newcastle.

Anders als beim FC Liverpool, der erkannt hat, welchen Fußball er mit welchem Trainer spielen will und welche Spieler dafür nötig sind, ist bei Manchester United kein übergeordneter Plan ersichtlich. Das liegt an der Führungsstruktur. Vizepräsident Ed Woodward ist als Ex-Banker nicht dafür qualifiziert, den Verein fußballerisch auf Kurs zu bringen. Fehlschläge auf dem Trainer- und Transfermarkt belegen das. Klangvolle Namen wie Louis Van Gaal, José Mourinho, Ángel Di María, Bastian Schweinsteiger, Alexis Sánchez oder Paul Pogba stehen sinnbildlich für den Verfall des roten Imperiums.

Viele Beobachter haben den Eindruck, dass es bei United längst nicht mehr um sportlichen Erfolg geht, sondern um das Wachstum der Marke. Woodward bestreitet das, räumte aber selbst vor einem Jahr ein, dass die "spielerische Performance keinen bedeutenden Einfluss auf die finanziellen Möglichkeiten" des Klubs habe. Gerade hat Manchester United wieder mal einen Rekordumsatz präsentiert, versah diesen allerdings mit dem Hinweis, dass die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr geringer sind. Die sportliche Krise geht mittlerweile auch ins Geld.

Solksjaer fördert Jugendspieler der United-Akademie

Woodward war zuletzt auffallend präsent in der Öffentlichkeit. Er sprach auf einer Mitarbeiter-Versammlung und gewährte dem Fan-Magazin "United We Stand" vor dem Liverpool-Spiel ein ausführliches Interview. Der Vizepräsident stärkte Trainer Solskjaer den Rücken für einen "kulturellen Neustart" und unterstrich die Grundsätze, die unter dem Ex-Stürmer gelten sollen: "Wir müssen Pokale gewinnen, wir müssen Angriffsfußball spielen, wir müssen der Jugend eine Chance geben." Die Prinzipien erinnern an die goldenen Jahren unter Ferguson.

Vor allem die Rückbesinnung auf die Jugend ist zu Solskjaers Leitmotiv geworden. Er ist wild entschlossen, Absolventen der United-Akademie wie Verteidiger Axel Tuanzebe, Mittelfeldspieler Scott McTominay oder Angreifer Mason Greenwood in die Mannschaft zu integrieren oder sogar zu Säulen des Spiels zu machen. Allerdings ist noch nicht erwiesen, ob sie wirklich die Qualität dafür haben oder nur Lückenfüller sind.

Drei gute Zugänge reichen nicht

Der Kader ist an vielen Stellen porös. Am größten ist die Not in der Offensive nach dem Verkauf von Romelu Lukaku an Inter Mailand und der Verletzung von Anthony Martial. Marcus Rashford, potenziell Sinnbild eines jungen, offensiven United, war zuletzt als Alleinunterhalter im Sturm überfordert. Gegen Liverpool zeigte er mit einer starken Leistung und seinem Tor zum 1:0 in der ersten Hälfte allerdings auch, wie wertvoll er sein kann.

Russell Cheyne/ REUTERS Virgil van Dijk (l.) führt Liverpool zum CL-Sieg, bei Harry Maguire stehen die Erfolge noch aus

Der Verein sieht sich trotz der mageren Ergebnisse auf dem richtigen Weg. "Von außen mag es ziemlich düster aussehen. Von innen sehen wir die Dinge allerdings anders", ließ Solskjaer im Stadionmagazin zum Liverpool-Spiel verlauten. Ein Grund für diese Wahrnehmung sind die Sommer-Zugänge. Für geschätzt knapp 160 Millionen Euro kam ein Abwehrchef (Harry Maguire), ein junger Außenverteidiger (Aaron Wan-Bissaka) und ein Angreifer mit Zukunft (Daniel James). Ihre Leistungen machen Mut.

Trotzdem bleibt der Kader eine Großbaustelle. Solskjaer brauche "zwei oder drei Transferphasen und unfassbar viel Geld, um auch nur annähernd dort hin zu kommen, wo der Verein nach eigenem Empfinden hingehört", glaubt Ex-Nationalstürmer Shearer.

Mit unfassbar viel Geld versucht es Manchester United allerdings schon seit Fergusons Weggang.