Jetzt gab Manchester United in einem Statement bekannt , man habe versucht, so viele Informationen wie möglich zu sammeln und Beweise zu erhalten, »die nicht öffentlich zugänglich sind«. So sei man zu dem Schluss gekommen, dass Greenwood zwar die Straftaten, wegen derer er angeklagt war, nicht begangen habe. Dennoch habe er Fehler gemacht, für die er die Verantwortung übernehme. Weil eine weitere Zusammenarbeit schwierig sei, werde Greenwood seine Karriere woanders fortsetzen.