Der englische Rekordmeister Manchester United hat die Qualifikation für die Champions League verpasst. Die Red Devils kamen bei Absteiger Huddersfield Town, dem Tabellenletzten der Premier League, trotz einer frühen Führung nur zu einem 1:1 (1:0).

Mit vier Punkten Rückstand auf den derzeitigen Tabellenvierten Tottenham Hotspur kann Manchester United die Spurs am letzten Spieltag nicht mehr von Platz vier verdrängen, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer spielt in der kommenden Saison damit nur in der Europa League.

Scott McTominay (8. Minute) hatte United zunächst in Führung geschossen. In der zweiten Hälfte gelang Isaac Mbenza (60.) der Ausgleich für das Team des deutschen Trainer Jan Siewert, das mittlerweile elf Punkte Rückstand auf den Tabellenvorletzten FC Fulham hat. United-Star Paul Pogba traf nur noch die Latte.

Für Manchester United ist das Ergebnis eine große Blamage - doch die Leistungskurve zeigte bereits in den vergangenen Wochen nach unten: Von den vergangenen elf Pflichtspielen konnte United lediglich zwei Spiele gewinnen, sieben Mal verlor das Team.

Anmerkung: Manchester United hat gegen Huddersfield unentschieden gespielt und nicht verloren. Wir haben die entsprechende Stelle korrigiert.