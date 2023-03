1953 von Bremen nach Australien

Nie zuvor war das Team vom fünften Kontinent bei einer Weltmeisterschaft dabei gewesen, über australischen Fußball wusste man außerhalb Australiens so gut wie nichts, und die Australier wussten umgekehrt auch nicht viel mehr vom Fußball in der Welt. Und so suchten sich die Medien andere Geschichten und fanden die Story des Manfred Schaefer.

Der Name verrät es schon, Schaefer kam aus Deutschland, er war in Pillau in Ostpreußen geboren, seine Familie war in den letzten Tagen des Weltkriegs in den Westen geflohen, in Quelkhorn bei Bremen fand die Familie Schaefer Aufnahme. Dort lernte der kleine Manfred das Fußballspielen und nahm es mit nach Australien, als er mit seinen Eltern 1953 dorthin auswanderte.