+++ Fußball-Transferticker +++ Akanji vor Wechsel nach Mailand, BVB-Gerüchte um Barças Dest

Um Spielpraxis für die WM zu sammeln, braucht es also einen Wechsel. Der bahnt sich laut dem »Guardian« nun an: Premier-League-Klub West Ham United soll an einer Verpflichtung des vielseitig einsetzbaren Defensivspielers interessiert sein. Im Raum stehe eine Ablösesumme in Höhe von 16 Millionen Pfund (knapp 19 Millionen Euro).