Der Münchner wird am 3. August 48, er hat bisher 327 Spiele in der ersten Liga gepfiffen und war 2014 in Brasilien und 2018 in Russland WM-Referee. Der fünfmalige »Schiedsrichter des Jahres« in Deutschland hatte sich nach der EM 2021 von der internationalen Bühne zurückgezogen.