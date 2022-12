Der DFB-Kapitän zeigt sich in den sozialen Netzwerken immer wieder bei sportlichen Aktivitäten außerhalb des Fußballs, etwa beim Rennradfahren durch die österreichischen Alpen.

Neuer hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit Verletzungen zu kämpfen. Etwa brach er sich vor der WM 2018 in Russland gleich zweimal den Mittelfuß. Auch vor der WM in Katar fiel er aus: Eine Verletzung am Schultereckgelenk ließ Zweifel an seiner Einsatzfähigkeit aufkommen. Zumal mit Marc-André ter Stegen ein weiterer Weltklassetorhüter bereitstand.