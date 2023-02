FC-Bayern-Torhüter Manuel Neuer hat die überraschende Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalović kritisiert. »Eine für mich nachvollziehbare Begründung gab es nicht. Es wurden Dinge gesagt, die ich nicht teile«, sagt der Nationaltorwart in einem Interview mit der »Süddeutschen Zeitung«. Laut Neuer habe die Trennung von Tapalović bei den Torhütern des FC Bayern für großes Unverständnis gesorgt. »Alle in unserer Torwartgruppe hat es zerrissen, da sind Leute in Tränen ausgebrochen.«