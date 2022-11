Neuer wiederholte auch noch einmal seine deutliche Kritik an den homophoben Äußerungen des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman. »Das ist eine absolute Entgleisung. Das stört mich, das ärgert mich, das ist inakzeptabel. Es ist traurig, dass so jemand WM-Botschafter ist«, sagte Neuer.

In der ZDF-Dokumentation "Geheimsache Katar" hatte der frühere katarische Nationalspieler Salman Schwulsein als »geistigen Schaden« bezeichnet.

Bundestrainer Hansi Flick versammelt seine 26 WM-Spieler am Sonntagabend in Frankfurt am Main. Am Montag fliegt der DFB-Tross von dort in ein Kurz-Trainingslager nach Maskat mit einem Testspiel gegen Gastgeber Oman am Mittwoch. Einen Tag später geht es weiter ins WM-Land Katar. Das erste Gruppenspiel bestreitet die deutsche Mannschaft am 23. November gegen Japan.