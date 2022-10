Durch die Verlegung der Katar-Weltmeisterschaft in den späten Herbst ist der Terminkalender noch einmal enger geworden. Der WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in Katar steht am 23. November gegen Japan an. Angesprochen auf Neuers Einsatzfähigkeit bei der WM sagte Nagelsmann: »Ich gehe fest davon aus, dass er die WM spielt, aber wenn er die Schmerzen in fünf Wochen noch hat, wird er sie nicht spielen.« Er sei kein Hellseher, sagte Nagelsmann, allerdings optimistisch, dass Neuer in Katar dabei sein wird.