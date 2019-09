Geschichte des Spiels: Marc-André ter Stegen befindet sich derzeit im verbalen Infight mit Manuel Neuer um die Vorherrschaft im deutschen Nationaltor. Richtig interessant ist dieses Duell ja bloß, weil der 27-Jährige kein putziger Herausforderer des Champions mehr ist, sondern längst in derselben Gewichtsklasse zur Weltspitze gehört. Bei Borussia Dortmunds Auftaktspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona war ter Stegen der Spieler der Partie: Erst hielt er in Hälfte eins herausragend gegen Marco Reus (25. Minute), dann parierte er in Hälfte zwei auch noch einen Elfmeter von Reus (57.). Vier von sechs Strafstößen hat er nun in der Königsklasse gehalten. Wer so spielt, kann auch Ansprüche stellen.

Das Ergebnis: Obwohl Dortmund die weitaus besseren (und zahlreicheren) Chancen hatte, blieb es beim für Barcelona etwas glücklichen 0:0. Das lag an ter Stegen, den sie in Katalonien "Messi mit Handschuhen" nennen. Aber es lag vielleicht auch daran, dass der echte Lionel Messi nach einer zweimonatigen Verletzungspause erst spät eingewechselt wurde. Lesen Sie hier den Spielbericht.

Viel Hummels und ein bisschen Messi Die Champions League ist zurück in Dortmund - und das direkt mit einem absoluten Topspiel: Die Schwarz-Gelben empfingen in Gruppe F den FC Barcelona. Bei den Katalanen avancierte der 16 Jahre alte Flügelstürmer Ansu Fati zum jüngsten Debütanten in der Königsklasse. Das Talent aus Guinea-Bissau, das zuletzt in zwei Ligaspielen in Folge traf, wurde von der Dortmunder Defensive allerdings gut in Schach gehalten. Eine herausragende Leistung zeigte Rückkehrer Mats Hummels (r.) in der BVB-Abwehr: Zehn klärende Aktionen und sieben abgefangene Bälle waren die absoluten Top-Werte aller Defensivspieler auf dem Platz. Mit der Zeit erspielten die Dortmunder sich ein Chancenplus. Jadon Sancho (l.) stellte die Barça-Abwehr mit seinen Dribblings immer wieder vor Probleme und holte zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Strafstoß heraus. Marco Reus trat an, aber Marc-André ter Stegen parierte (57.). Den freien Ball sammelte Barcelonas Torwart danach mit einer beneidenswerten Seelenruhe auf. Das wöchentliche Bewerbungsschreiben für eine Chance in der Nationalmannschaft sendete ter Stegen jedenfalls schon am Dienstag ein. Und wo auch ter Stegen nicht mehr half, half das Aluminium. Joker Julian Brandt (l.), in der 73. Minute für Thorgan Hazard gekommen, scheiterte mit einem aussichtsreichen Versuch an der Latte. Und dann war da noch Lionel Messi (Mitte). Der Superstar der Katalanen feierte in der zweiten Hälfte sein Saisondebüt nach Verletzungspause. Noch konnte sich der Argentinier nicht in Bestform zeigen. In der Nachspielzeit bot sich Messi allerdings die Chance auf den Siegtreffer - diesmal war der BVB im Glück. So bleibt dem BVB eine Punkteteilung, die auch ein Sieg hätte sein können. Im zweiten Spiel der Gruppe F trennten sich Inter Mailand und Slavia Prag 1:1 - noch konnte sich also niemand einen Punktevorsprung erspielen.

Erste Hälfte: Barcelona hatte den Ball, der BVB hatte Mats Hummels. Der 30 Jahre alte, aus der Nationalelf ausquartierte Innenverteidiger gewann nahezu jeden Zweikampf in Durchgang eins. So hielt er seine Elf im Spiel, als sie nach einer forschen Anfangsphase in die Defensive gedrückt wurde. Der inoffizielle Hummels-Rechner zeigte bis zur Pause sechs wichtige Rettungsaktionen an. Dieser Auftritt wird wieder Fragen aufwerfen, wie Bundestrainer Joachim Löw eigentlich auf solch einen Spieler verzichten kann. Obwohl es sich hier nicht um ein Länderspiel handelte, machte diese Partie für Löw also zwei ohnehin schon vorhandene Baustellen noch einmal größer.

Zweite Hälfte: Dortmund hatte die Chancen, Barcelona hatte ter Stegen. Erst der Fehlversuch von Reus vom Elfmeterpunkt, dann drosch der Dortmunder Kapitän freistehend über das Tor, als sich ter Stegen vor ihm aufbaute (75.). Und als Reus dann wenig später auch noch zweimal am Fünfmeterraum zum Schuss kam und trotzdem nicht an ter Stegen vorbei, da war endgültig jedem klar, wer hier der Boss war. Selbst die Latte half ter Stegen an diesem Abend und ließ einen Schuss von Julian Brandt abprallen. Hummels übrigens fiel auch in Hälfte zwei kein bisschen ab und machte ein herausragendes Spiel.

Martin Rose/ Getty Images Mats Hummels (r.) hatte Barcelonas Luis Suárez im Griff

Erkenntnis der Partie: Was für ter Stegen gilt, gilt ebenso für den BVB: Wer so spielt, kann auch Ansprüche stellen. Aber: Schon in der vergangenen Champions-League-Saison scheiterte der BVB an der fehlenden Effizienz vor dem Tor, als man gegen Tottenham im Achtelfinale durchaus Chancen hatte, aber nicht nutzte. Bekommt die Elf von Trainer Lucien Favre das schnell in den Griff und bleibt Hummels weiter so stabil, dann ist an einem sehr guten Tag auch ein Sieg gegen Barcelona drin.

Der Frühreife: Eine weitere Geschichte des Spiels war die von Ansu Fati (eigentlich Anssumane Fati). Am Dienstag war der Angreifer genau 16 Jahre und 321 Tage alt. Ein Kind eigentlich noch, wenn auch vielleicht ein Wunderkind. In Barcelona beflügelt der Jungspund jedenfalls gerade die Fantasien. Am Samstag gab er beim 5:2 gegen Valencia sein Startelfdebüt für die Katalanen und traf. "Von welchem Planeten kommst du?", fragte die Zeitung "Sport". Gegen Dortmund spielte Ansu Fati eher irdisch, bis er für Messi ausgewechselt wurde. Immerhin stellte er einen Rekord auf.

1 - Ansu Fati (16 years and 321 days) will become the youngest player in Champions League history to play for Barcelona, breaking the record previously held by Bojan (17 years and 22 days). Start. pic.twitter.com/y6AH0YVGiG — OptaJose (@OptaJose) September 17, 2019

Die unerzählte Geschichte des Spiels: Während derzeit alles über Torhüter spricht, wurde an diesem Abend eine andere tolle Torhüter-Geschichte leider gar nicht geschrieben: Weil dem BVB die gesunden Keeper ausgingen, saß ein gewisser Jonas Hupe als Ersatzmann von Roman Bürki auf der Bank. Hupe ist 19, zwei Meter groß, aber alles andere als ein Mann, den man unbedingt gegen Barcelona in sein erstes Profispiel schicken muss. Auch beim BVB II in der Regionalliga West ist Hupe nur Ersatz. Bürki blieb am Ende gesund und Hupe somit draußen. Aber wer weiß: Vielleicht wird er ja irgendwann mal ein Herausforderer mit Ansprüchen.

Borussia Dortmund - FC Barcelona 0:0

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney, Sancho, Reus, T. Hazard (73. Brandt) - Alcácer (87. Bruun Larsen)

Barcelona: ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (40. Sergi Roberto) - Busquets (60. Rakitic), de Jong, Arthur, Ansu Fati (59.Messi), Griezmann - Suárez

Schiedsrichter: Hategan (Rumänien)

Gelbe Karten: Delaney, Hazard / Piqué, Semedo

Zuschauer: 66.099 (ausverkauft)