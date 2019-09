Leipzigs Bester beim Sieg gegen Werder Starbitzer

Die Szene des Spiels: Obwohl Leipzig mit zwei Toren führte, wäre Bremen durch eine Chance von Davy Klaassen fast noch herangekommen. Dabei hatte Leipzig doppeltes Glück: Nachdem der Ball Torhüter Peter Gulácsi passierte, wollte Leipzigs Ibrahima Konaté den Ball in seiner Verzweiflung mit der Hand aus dem Tor schlagen. Bei dem Versuch blieb der Innenverteidiger an seinem Kollegen Dayot Upamecano hängen, der den Ball legal mit der Brust klärte. Upamecano bewahrte sein Team damit nicht nur vor einem direkten Gegentreffer, sondern wohl auch vor einem Handelfmeter samt Platzverweis für Konaté.

Das Ergebnis: Leipzig gewann in Bremen 3:0 (2:0) und bleibt Tabellenführer. Willi Orban (13. Minute) und Marcel Sabitzer (35.) trafen nach Standards, Marcelo Saracchi erzielte nach einem Konter das 3:0 (83.). Hier geht es zum Spielbericht.

Starbitzer: Eines der Highlights des Tages spielte sich noch vor der Halbzeit ab. Sabitzer legte sich einen Freistoß links vor dem Bremer Strafraum zurecht und zirkelte ihn wunderschön über die Mauer ins Tor. Sabitzer, der unter Ralf Rangnick in der vergangenen Saison selten brillierte, hat sich zum Schlüsselspieler für Julian Nagelsmanns RB Leipzig entwickelt. Eigentlich war er nie ein Starspieler bei RB, aber er wird gerade einer. Dass für Leipzig in dieser Saison vielleicht etwas Zählbares herausspringt, hält Sabitzer nicht für ausgeschlossen. Er sagte: "Wir wollen jetzt erst einmal da oben bleiben und am Ende auch an etwas schnuppern."

Ecke-Tor: Abgesehen von den Ausfällen hat Werder in dieser Saison eine große Schwäche: gegnerische Ecken. Gegen Düsseldorf am ersten Spieltag kassierte Bremen ein Gegentor nach einem Eckstoß, gegen Hoffenheim am zweiten Spieltag sogar zwei und gegen Union Berlin war eine gegnerische Ecke der Ausgangspunkt für einen Handelfmeter. Es traf sich gut, dass einer der kopfballstärksten Spieler der Bundesliga zu Besuch im Weserstadion war:

10 - Von seinen bislang 11 erzielten #Bundesliga-Toren gelangen Willi Orban starke 10 davon im Anschluss an einen Eckball. Standard-Gott. @DieRotenBullen #SVWRBL pic.twitter.com/N9HOHX5ecF — OptaFranz (@OptaFranz) September 21, 2019

Giftiges RB: Das Prestigeprojekt von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz zeigte gegen Bremen, dass es nicht nur schönen Fußball spielen, sondern im Kampf um die Meisterschaft auch unangenehm sein kann. So hätte sich Konrad Laimer nach zwei Fouls gegen Leonardo Bittencouort bereits in der ersten Hälfte nicht über Gelb-Rot beschweren dürfen. Der Platzverweis durch ein Handspiel war dann aber unglücklich. Selbst in Unterzahl gerieten die Leipziger nicht in Bedrängnis, auch in hart umkämpften Spielen können sie offenbar dagegenhalten. Das ist ein schlechtes Zeichen für die Konkurrenz um die Meisterschaft.

Spieler gesucht, möglichst unverletzt Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat derzeit nicht gut lachen. Das hat aber nicht unbedingt sportliche Gründe, vielmehr fehlten ihm gegen RB Leipzig zehn potenzielle Stammspieler. Der Höhepunkt der Misere vor dem Leipzig-Spiel: Der bisher starke Niclas Füllkrug riss sich in der Spielvorbereitung das Kreuzband. Kohfeldt musste improvisieren, um eine wettbewerbsfähige Elf auf den Rasen zu schicken. Für Punkte reichte es dennoch nicht. Ein Teil von Kohfeldts Plan war Christian Groß. Der 30-Jährige ist eigentlich Kapitän der zweiten Mannschaft, darf sich in der Startphase der Saison aufgrund von fünf verletzten Verteidigern aber Bundesliga-Stammspieler nennen. Neben ihm kam Benjamin Goller zu seinem Startelfdebüt in der Bundesliga, Luc Ihorst spielte zum ersten Mal überhaupt in Deutschlands Eliteliga. 3:0 (2:0) gewann Leipzig im Weserstadion, bleibt in der Bundesliga weiter ungeschlagen und Tabellenführer. Auf dieses Foto schafften es gleich zwei der drei Torschützen: Willi Orban (Mitte, 13. Minute) und Marcelo Saracchi (links, 83.) trafen ebenso wie Marcel Sabitzer (35.). Dabei scherzten die Trainer der beiden Mannschaften noch vor der Partie. Kohfeldt (links) und Julian Nagelsmann sind die beiden Anführer der neuen deutschen Trainergeneration. Ein Anblick, der Kohfeldt vermutlich den Schweiß auf die Stirn trieb: Leonardo Bittencourt lag nach einem Foul von Konrad Laimer auf dem Boden, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Auch sonst wurde die Partie sehr hart geführt, seinen Platzverweis holte sich Laimer aber dennoch wegen eines Handspiels ab. Fußball gespielt wurde auch: Orban köpfte zur Leipziger Führung (13.). Zehn seiner elf Bundesliga-Tore erzielte er mit dem Kopf. Oder wie Florian Pütz im SPIEGEL-Liveticker schrieb: "Hater sagen, er sei kein polyvalenter Spieler." Sabitzer ist in jedem Fall ein polyvalenter Spielertyp. Er ist Leipzigs Allrounder, kann auf nahezu jeder Position spielen und wunderschöne Freistoßtore schießen. So wie hier zum zwischenzeitlichen 2:0 (35.). Die Werder-Fans sahen, dass nur noch eine höhere Macht ihr Team vor der dritten Saisonniederlage bewahren konnte. Also forderten sie Claudio Pizarro. Und Trainer Kohfeldt brachte den 40 Jahre alten Peruaner, der es in knapp einer halben Stunde auf dem Feld aber auch nicht zum Torerfolg schaffte. Stattdessen konterte Leipzig zum Endstand.

Trainertalente: Leipzigs Nagelsmann und Bremens Florian Kohfeldt gelten als Anführer der neuen Trainergeneration. Beide lassen offensiven Fußball spielen und stehen für eine klare Spielidee. Nagelsmann hatte diesmal offenbar ruhende Bälle als Mittel auserkoren. Und das scheint gegen Werder Bremen in dieser Saison zu genügen.

Groß auf großer Bühne: Abgesehen von den finanziellen und folglich auch personellen Möglichkeiten Nagelsmanns, konnte der Leipziger Trainer seine beste Startelf aufbieten. Und Florian Kohfeldt? Gefühlt hat Werder derzeit mehr verletzte Spieler als einsatzbereite. Neben neun Verletzten fehlte zudem Nuri Sahin gesperrt. Inzwischen ist es soweit, dass Christian Groß Stammspieler ist. Der 30-Jährige kam seine ganze Karriere nicht über die 3. Liga hinaus und wechselte im Herbst seiner Laufbahn in die zweite Mannschaft von Werder, um dem jungen Regionalligateam Stabilität zu geben. Das übernimmt er nun bei den Profis.

Werder Bremen - RB Leipzig 0:3 (0:2)

0:1 Orban (13.)

0:2 Sabitzer (35.)

0:3 Saracchi (83.)

Bremen: Pavlenka - Lang, Gebre Selassie, Groß, Friedl - J. Eggestein (63. Pizarro), M. Eggestein (66. Bargfrede), Klaassen, Bittencourt - Sargent (80. Ihorst), Goller

Leipzig: Gulacsi - Konaté, Upamecano, Orban - Mukiele (46. Saracchi), Laimer, Sabitzer, Nkunku (74. Demme), Klostermann - Matheus Cunha (63. Haidara), Werner

Zuschauer: 40.550

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Gelbe Karte: Konaté

Gelb-Rote Karte: Laimer