In diesem Jahr findet wieder eine WM statt, am 20. November geht es in Katar los. Reus, der als Kapitän von Borussia Dortmund stark in die Saison startete, gehört zum auf die WM ausgerichteten Kader für die abschließenden beiden Nations-League-Spiele gegen Ungarn (23. September) und England (26. September). Ist er fit, könnte er in Katar ein wichtiger Spieler für Nationaltrainer Hansi Flick werden.