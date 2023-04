Reus ist gebürtiger Dortmunder. 2005 wechselte er nach zehn Jahren in der BVB-Jugend zu Rot Weiss Ahlen, vier Jahre später zu Borussia Mönchengladbach. Von dort kehrte er 2012 schließlich nach Dortmund zurück. Der 48-malige Nationalspieler, der in seiner Karriere schon oft von Verletzungen zurückgeworfen wurde, absolvierte seitdem in elf Jahren 382 Pflichtspiele für den BVB, in denen er 161-mal traf und 120 Assists sammelte.