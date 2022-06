Es sei »eine gute Zeit« bei der PSV in den Niederlanden gewesen, »mal andere Teams, mal eine andere Sprache«, aber man merkt ihm an, dass er dieses Kapitel schon abgehakt hat, beinahe so etwas wie eine Auszeit, so wie er das meiste aus der Vergangenheit am liebsten vergangen sein lässt: »Mein Fokus liegt auf dem, was noch kommt. Ich bin im Hier und Jetzt.«

Das Hier und Jetzt, das ist das Training unter Oliver Glasner, und der hatte am Vortag schon klargemacht, dass »wir unsere Spielidee jetzt nicht an Mario Götze orientieren«. Star hin oder her – der 30-Jährige wird sich bemühen, »meine Qualitäten in das bestehende System zu integrieren«. Was heißt: »Meine Stärken liegen sicher im letzten Drittel, darin, gegen tiefer stehende Gegner Lücken zu finden.«