Dabei habe sich Götze eigentlich »heimlich, still und leise« mit Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche treffen wollen, um über einen Wechsel zu sprechen . Als Götze jedoch auf den Kaufmännischen Leiter der Leipziger, Florian Scholz, traf, loteten beide einen Plan aus, um zuerst Tedesco zu überraschen.

»Ein bisschen was von ›Verstehen Sie Spaß‹«

Götze sei in den Raum des Leipziger Trainers geplatzt und habe sich als Neuverpflichtung vorgestellt. »Es hatte ein bisschen was von ›Verstehen Sie Spaß‹ mit mir als Lockvogel«, sagte Götze. »Das Gesicht von Domenico Tedesco war es wert. Seinen Blick werde ich so schnell nicht vergessen.«