GERÜCHTE

Götze denkt über Wechsel nach

Mario Götze hat vor den anstehenden Vertragsverhandlungen mit Vizemeister Borussia Dortmund erneut einen Wechsel ins Ausland ins Gespräch gebracht. "Es ist natürlich ein Thema, weil es jetzt eben meine zehnte Bundesligasaison ist", sagte 27-Jährige im Interview mit DAZN und "Spox".

Götzes Vertrag beim BVB läuft im Juni 2020 aus. Laut Medienberichten sollen beide Seiten bei den Gehaltsvorstellungen für einen neuen Kontrakt auseinanderliegen. Der BVB will mit dem 27-Jährigen verlängern, das Gehalt aber reduzieren. "Wir werden in Kürze Gespräche führen. Es ist das Ziel, mit ihm zu verlängern", sagte Sportdirektor Michael Zorc laut Sport-Informations-Dienst. Götzes Wechselgedanken könnten also auch Taktik in den Gehaltsverhandlungen sein.

Kovac dementiert Einigung mit Bailey

Am Mittwochabend berichtete "transfermarkt.de" unter Berufung auf Quellen "aus dem engsten Umfeld" des Spielers, der FC Bayern und Leverkusens Offensivakteur Leon Bailey hätten sich auf einen Wechsel geeinigt. Der Jamaikaner werde im Sommer nach München wechseln. Doch nach dem Finale des Münchner Vorbereitungsturniers dementierte Trainer Niko Kovac die vermeintliche Einigung: "Eigentlich bin ich für Transfers nicht zuständig. Aber dazu muss ich was sagen. Das ist nicht wahr."

REUTERS Leon Bailey wird angeblich vom FC Bayern umworben

Laut des Berichts hatten sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters am vergangenen Wochenende mit Baileys Beratern getroffen. Der 21-Jährige besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2023. Der Klub hatte vor zweieinhalb Jahren 13,5 Millionen Euro an den belgischen Erstligisten KRC Genk überwiesen. Seitdem hatte Bailey 67 Ligaspiele für Bayer absolviert und dabei 14 Treffer erzielt.

(FAST) BESCHLOSSENE SACHE

Rekordeinkauf des FC Arsenal

Der ivorische Nationalspieler Nicolas Pépé vom OSC Lille steht kurz vor einem Wechsel zum FC Arsenal. Das bestätigte Lilles Präsident Gerard Lopez dem französischen Fernsehsender "RMC Sport". Laut Lopez soll sich die Ablösesumme auf "80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen" belaufen. Damit wäre Pépé Arsenals Rekordzugang, teuerster Einkauf war bislang Pierre-Emerick Aubameyang, für den die Londoner 63,75 Millionen Euro an Borussia Dortmund bezahlt hatten.

Pépé hat in der vergangenen Saison mit starken Leistungen in der französischen Ligue 1 auf sich aufmerksam gemacht. 22 Tore schoss der Flügelstürmer in 38 Ligaspielen und bereitete elf weitere vor. Lille hatte Pépé 2017 für zehn Millionen Euro vom SCO Angers geholt. Auch der FC Bayern soll am 24-Jährigen interessiert gewesen sein.