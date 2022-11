In der zweiten Hälfte erhöhte die SGE den Druck und nach einem Traumpass von Götze auf Muani lag der Ball im Tor. Der Nationalspieler hatte bei Ballweiterleitung mit dem Rücken zum Tor gestanden und dennoch den Überblick behalten, Muani war nach dem gefühlvollen Pass frei durch und hatte leichtes Spiel. Beinahe wäre Götze noch das 2:1 gelungen, Zentner war bei einem Klärungsversuch weit aus seinem Tor gerückt und konnte im letzten Moment den Fernschuss des Frankfurters abwehren.

Frankfurt geht auf Japan-Tour

Für die beiden Teams geht es in der Bundesliga nach der langen WM-Pause am 21. Januar mit dem 16. Spieltag weiter. Ganz still ist es bis dahin allerdings nicht. So fährt die Eintracht in der kommenden Woche auf Japan-Tour, um dort Testspiele zu bestreiten und die internationale Vermarktung voranzutreiben. Mit Daichi Kamada und Makoto Hasebe hat die SGE zwei japanische Spieler in ihren Reihen. Kamada wird jedoch mit Japans Auswahlmannschaft zur Weltmeisterschaft fahren und dort zum Auftakt auf die DFB-Auswahl treffen (23. November).