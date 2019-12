Mark van Bommel ist nicht mehr Trainer der PSV Eindhoven. Die Zusammenarbeit sei beendet worden, teilte der Verein mit. "Die fortlaufende Serie negativer Ergebnisse bildet die Grundlage für diese Entscheidung", hieß es.

Vizemeister Eindhoven steht in der niederländischen Eredivisie nur auf dem vierten Platz, zehn Punkte hinter Tabellenführer Ajax. Am vergangenen Wochenende verlor das Team 1:3 gegen Feyenoord. Es war die vierte Niederlage in der Liga in der laufenden Saison. In der gesamten vergangenen Spielzeit hatte die PSV lediglich dreimal verloren. In der Europa League war PSV in einer Gruppe mit dem Linzer ASK, Sporting und Rosenborg als Dritter ausgeschieden.

"Dieser Niedergang ist zu groß und für die PSV unwürdig", wird Eindhovens Geschäftsführer Toon Gerbrands in der Vereinsmitteilung zitiert. "Die Spiele sind die Momente, auf die es ankommt, aber der Prozess drumherum ist auch entscheidend. Wir beobachten das intensiv."

Van Bommel führte Eindhoven zur Vizemeisterschaft

PSV will noch am Montag van Bommels vorläufigen Nachfolger vorstellen. Der Verein dankte dem Ex-Trainer für seine Arbeit der vergangenen anderthalb Jahre. Der 42-Jährige hatte nach der Niederlage gegen Feyenoord noch gesagt: "Auch wenn ich gegen die ganze Welt kämpfen muss, gebe ich nicht auf."

Van Bommel arbeitete seit Juli 2018 als Cheftrainer der PSV-Profis, zuvor war er Coach der A-Jugend gewesen. In der Saison 2018/2019 lieferte sich PSV einen Zweikampf mit Ajax um die Meisterschaft. Am Ende landete Eindhoven drei Punkte hinter Amsterdam auf Platz zwei. Die guten Ergebnisse hatten dafür gesorgt, dass es immer wieder Gerüchte gab, van Bommel könne neuer Trainer des FC Bayern München werden. Dort war er von 2006 bis 2011 als Spieler aktiv gewesen.

Trainererfahrung hatte van Bommel nach seiner Spielerkarriere als Co-Trainer von Bert van Marwijk bei den Nationalmannschaften Saudi-Arabiens und Australiens gesammelt.