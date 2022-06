Anfang erhält seine zweite Chance im Profi-Fußball in dem Bundesland, in dem die Quote der Erstimpfungen mit derzeit knapp 66 Prozent am geringsten ist.

Anfang selbst ist weiter nicht gegen Corona geimpft und hat sich inzwischen zweimal mit dem Virus infiziert. «Ich habe es gut überstanden, mir geht es gut», sagte der 47-Jährige bei seiner Vorstellung am Freitag. Er erklärte auf Nachfrage, dass sich an seinem Impfstatus nichts geändert habe. So behauptete Anfang unter anderem, dass seine Tante nach Impfung an einem Herzinfarkt gestorben sei. «Es sind viele Sachen passiert, die einfach eine gewisse Angst in einem erzeugt haben», sagte er.