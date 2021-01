Vierschanzentournee in Bischofshofen Zwischen Dreckssprüngen und Zauberflügen

Markus Eisenbichler will zu viel, Karl Geiger schafft es noch aufs Tournee-Podest: In Bischofshofen erlebten die deutschen Athleten ein Auf und Ab. Währenddessen zelebrierte Kamil Stoch Skispringen in Perfektion.