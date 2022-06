Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Martin Hinteregger hatte sich eigentlich auf ein Fußballfest gefreut, doch das steht nun in der Kritik. Vom 16. bis zum 19. Juni 2022 sollte der sogenannte Hinti Cup und Festi:Ball im Dorf Sirnitz in der österreichischen Region Kärnten stattfinden. Ein Fußball- und Festivalevent, bei dem »das sonst so beschauliche und ruhige Dörfchen in Kärnten aus den Angeln gehoben« wird und bei dem »gerockt«, »gekickt« und »hart gefeiert« werden soll.