SPIEGEL ONLINE: Frau Voss-Tecklenburg, was muss passieren, damit das deutsche Nationalteam der Frauen in diesem Sommer Weltmeister wird?

Martina Voss-Tecklenburg: Wir müssen alle Spiele gewinnen.

SPIEGEL ONLINE: Ach so.

Voss-Tecklenburg: Das ist natürlich ein hoch gegriffenes Ziel, weil die Konkurrenz wirklich gut ist. In so einem Turnier müssen viele Dinge zusammenkommen: Es dürfen sich keine Spielerinnen verletzen, es darf keine Ausfälle durch Sperren geben, wir brauchen auch mal Spielglück. Es muss auch mal Widerstände geben, damit das Team mehr zusammenzuwächst.

Zur Person Arne Dedert DPA Martina Voss-Tecklenburg, 51, absolvierte in ihrer Karriere als Spielerin 125 Länderspiele für Deutschland. Ihre erste bedeutende Station als Trainerin hatte sie beim FCR Duisburg, wo sie zweimal den DFB-Pokal und 2009 den Uefa-Women's-Pokal gewann. Die Schweiz führte Voss-Tecklenburg 2015 erstmals zu einer Weltmeisterschaft. Seit November 2018 ist sie Bundestrainerin.

SPIEGEL ONLINE: Fußball der Frauen hat sich in den vergangenen zehn Jahren stark weiterentwickelt. An der internationalen Spitze ist es enger geworden. Worauf wird es ankommen, um gegen die USA, England, Japan oder Frankreich zu bestehen?

Voss-Tecklenburg: Für mich sind es acht, zehn oder sogar zwölf Teams, die an einem guten Tag jeden schlagen können. Aber es geht darum, auch außerhalb des Platzes gut zu funktionieren. Wer steckt die Reisestrapazen mit ständig wechselnden Spielorten am besten weg? Wie läuft es im Team hinter dem Team? Das wird die Leistung auf dem Platz beeinflussen - sowohl positiv als auch negativ. Erst einmal wollen wir in der Gruppe Erster werden, um einem vermeintlich schweren Achtelfinale aus dem Weg zu gehen.

SPIEGEL ONLINE: Wieso gibt es inzwischen so viele Spitzenteams?

Voss-Tecklenburg: Deutschland war über viele Jahre die Nation, neben den USA und den skandinavischen Ländern, auf die alle geschaut haben. Dann haben die Spielerinnen in vielen Ländern eine höhere Wertschätzung bekommen.

SPIEGEL ONLINE: Welche Länder meinen Sie?

Voss-Tecklenburg: In Spanien hat sich viel entwickelt, auch weil das einen gesellschaftspolitischen Hintergrund hat. In England ist man bereit, viel Geld in den Fußball der Frauen zu investieren. In Schottland wurde die Ausbildung massiv verbessert. Größere Vereine im Ausland bekennen sich deutlicher zu Frauen- und Mädchenfußball. Damit hatten wir in Deutschland schon viel früher angefangen. Jetzt sind einige Nationen mindestens auf dem gleichen Level oder haben in anderen Bereichen andere Voraussetzungen als wir.

SPIEGEL ONLINE: Was muss beim DFB passieren, damit die Konkurrenz nicht dauerhaft vorbeizieht?

Voss-Tecklenburg: Wir müssen schon im U15-Bereich oder noch früher schauen, wo die Toptalente sind. Wir hinterfragen uns, ob die Sichtungsturniere in dieser Form noch passend sind. Wir müssen gute Rahmenbedingungen schaffen: mit guten Trainern, mit Absprachen in den Schulen, mit Synergien zu den Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten im Männerfußball.

SPIEGEL ONLINE: Welche taktischen Trends erwarten Sie bei der WM in Frankreich?

Voss-Tecklenburg: Es wird nicht so viele Neuerungen geben. Aber durch die Regeländerung, den Ball beim Abstoß der Torhüterin im Strafraum annehmen zu dürfen, wird sich der Spielaufbau und auch das gegnerische Zustellen verändern. Das birgt auf beiden Seiten Chancen. Es wird darum gehen, in verschiedenen Pressingvarianten zu agieren und in Umschaltphasen gut zu sein.

SPIEGEL ONLINE: Gibt es für Ihr Team ein System, das am besten passt?

Voss-Tecklenburg: Wir haben mit dem 4-4-2 eine Formation, in der sich die Spielerinnen wohlfühlen und in das wir immer zurückkehren können. Da sind wir defensiv sehr kompakt. Offensiv wollen wir variabel sein. Wir haben klare Ideen, wie wir uns auf dem Platz besser positionieren.

SPIEGEL ONLINE: Setzen Sie mehr auf Taktik als Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger?

Voss-Tecklenburg: Das müssen andere beantworten. Fakt ist, dass wir Spielerinnen haben, die die taktische Arbeit gut finden und mittragen. Sie wissen, dass wir Gegnerinnen auch mal überraschen können. Wir im Trainerteam beziehen die Spielerinnen ein.

SPIEGEL ONLINE: Wie denn?

Voss-Tecklenburg: Wir geben eine Eckenvariante vor. Wenn eine Spielerin aber eine andere Möglichkeit erkennt und die Ecke anders ausführt, werden wir das immer mittragen. Das sind Entscheidungen, die wir auf dem Platz haben möchten. Wenn es dann nicht funktioniert, musst du als Trainer trotzdem dahinterstehen. Es geht darum, handlungsschneller als die Gegnerinnen zu sein.

Michael Dalder REUTERS Das deutsche Team im Test gegen Chile

SPIEGEL ONLINE: Im WM-Kader sind auch junge, international wenig erfahrene Spielerinnen. Ist das nicht riskant?

Voss-Tecklenburg: Wir trauen den jungen Spielerinnen zu, dass sie eine WM spielen können. Wir sind aber auch in einem Prozess, der mit dieser Weltmeisterschaft beginnt. Deshalb sind wir in der Verantwortung, diesen Spielerinnen die Turniererfahrung zu geben.

SPIEGEL ONLINE: Warum haben Sie die 17-Jährige Lena Oberdorf und die 18-Jährige Klara Bühl nominiert?

Voss-Tecklenburg: Klara Bühl hat viel Tempo, ist unbekümmert, beidfüßig, kann gut abschließen. Deshalb kann sie Gegnerinnen vor Probleme stellen, wenn wir sie reinwerfen. Lena Oberdorf hat in ihrem ersten Bundesliga-Jahr sofort Akzente gesetzt. Wir sehen sie in der Zentrale auf sämtlichen Positionen, denn sie hat jetzt schon eine enorme Präsenz und Ruhe in ihrem Spiel.

SPIEGEL ONLINE: Was erhoffen Sie sich von Birgit Prinz, die als Teampsychologin zur WM mitfährt?

Voss-Tecklenburg: Ich weiß seit meiner Zeit in der Schweiz, dass es wichtig ist, mit Sportpsychologen zusammenzuarbeiten. Wir haben viele Einzelgespräche geführt und wissen, dass die Spielerinnen Fragen haben. Es gibt Themen, die sie nicht mit einem Trainerteam besprechen wollen. Birgit ist top ausgebildet, aber sie hat eben auch viele Situationen erlebt, in denen die Spielerinnen nun stecken.

SPIEGEL ONLINE: Welche Situationen meinen Sie?

Voss-Tecklenburg: Es geht darum, dass die Spielerinnen sicherer werden, sich mehr zutrauen, sich nicht von 30.000 Zuschauern beeinflussen lassen. Was erwarte ich von mir? Was erwarten andere von mir? Wie gehe ich mit der öffentlichen Aufmerksamkeit um? Das sind alles Themen, die die Spielerinnen beschäftigen und dort bearbeitet werden.

Das sind die 23 Spielerinnen im DFB-Kader Almuth Schult (VfL Wolfsburg)

Position: Tor

58 Länderspiele

Dritte WM-Teilnahme

2011 und 2015 war Schult bei den Weltmeisterschaften schon dabei, saß hinter Nadine Angerer aber auf der Bank. Im Laufe der Vorbereitung kämpfte sie mit einer Schulterverletzung, nun wird sie aber als Nummer eins in die WM gehen. Laura Benkarth (FC Bayern München)

Position: Tor

Acht Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Die 28-Jährige fährt als dritte Torhüterin zur WM 2019 in Frankreich. Merle Frohms (SC Freiburg)

Position: Tor

Vier Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Frohms hat noch wenig Erfahrung, geht aber als Nummer zwei in die WM. Zuletzt war die Freiburgerin angeschlagen, ist laut Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aber fit. Sara Doorsoun (VfL Wolfsburg)

Position: Abwehr

24 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Lange Jahre spielte Doorsoun bei der SGS Essen im Mittelfeld, mittlerweile ist die 27-Jährige in die Innenverteidigung gerückt. Dort kämpft sie mit Lena Goeßling und Marina Hegering um einen Stammplatz. Johanna Elsig (Turbine Potsdam)

Position: Abwehr

Zwölf Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Die 26 Jahre alte Abwehrspielerin ist die vierte Innenverteidigerin im Kader. Elsig wird es schwer haben, hinter Doorsoun, Goeßling und Hegering zum Einsatz zu kommen. Lena Goeßling (VfL Wolfsburg)

Position: Abwehr

104 Länderspiele

Dritte WM-Teilnahme

Die 33-Jährige ist die erfahrenste Spielerin im WM-Kader. Die einstige Mittelfeldspielerin ist wie Doorsoun in die Abwehr gerückt, gegen Topstürmerinnen dürfte ihr in direkten Duellen das Tempo fehlen. Marina Hegering (SGS Essen)

Position: Abwehr

Zwei Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

In den U-Nationalmannschaften gehörte die 29-Jährige stets zu den Leistungsträgerinnen, doch eine schwere Verletzung stoppte die Karriere über Jahre. Nun hat sie sich zurückgekämpft, debütierte im April und gilt als Kandidatin für die Startelf. Kathrin Hendrich (FC Bayern München)

Position: Abwehr

29 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Die Außenverteidigerin hat eine starke Saison beim FC Bayern hinter sich. Die 27-Jährige hat gute Chancen auf WM-Einsätze. Leonie Maier (FC Bayern München)

Position: Abwehr

69 Länderspiele

Zweite WM-Teilnahme

Die Außenverteidigerin hat es auf den letzten Drücker in den WM-Kader geschafft, zuletzt gehörte die 26-Jährige nicht zum engen Kreis von Voss-Tecklenburg. Letztlich gab ihre Routine den Ausschlag für die Nominierung. Verena Schweers (FC Bayern München)

Position: Abwehr

44 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Viele werden die Außenverteidigerin noch unter ihrem Mädchennamen Faißt kennen. Mit ihren 44 Länderspielen gehört sie bereits zu den erfahrenen Spielerinnen im Kader. Carolin Simon (Olympique Lyon)

Position: Abwehr

15 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Neben Marozsán ist Simon die zweite deutsche Spielerin, die den Champions-League-Titel mit Olympique Lyon gewonnen hat. Die 26-Jährige wird in der Außenverteidigung eingesetzt. Sara Däbritz (FC Bayern München)

Position: Mittelfeld

59 Länderspiele

Zweite WM-Teilnahme

Voss-Tecklenburg will im Trainingslager ein Gerüst für die WM-Elf finden. Däbritz könnte mit Teamkollegin Melanie Leupolz das Zentrum im Mittelfeld bilden. Linda Dallmann (SGS Essen)

Position: Mittelfeld

20 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Insgesamt stehen fünf Spielerinnen der SGS Essen im WM-Kader. Dallmann ist die Erste, die den familiären Klub im Sommer verlassen wird, die 24-Jährige wechselt zum FC Bayern. Giulia Gwinn (SC Freiburg)

Position: Abwehr

Sieben Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Mit 19 Jahren hat es Gwinn in den WM-Kader geschafft. Sie ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, kann aber auch als Außenverteidigerin spielen und könnte eine der Überraschungen der WM werden. Lina Magull (FC Bayern München)

Position: Mittelfeld

30 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Im Zentrum dürfte sie es schwer haben, sich gegen Däbritz und Leupolz durchzusetzen. Für die 24-Jährige spricht aber ihre Flexibilität, sie kann auch offensiv eingesetzt werden. Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon)

Position: Mittelfeld

89 Länderspiele

Zweite WM-Teilnahme

Die Schlüsselspielerin im DFB-Mittelfeld. Marozsán, 27, gehört, was ihre Technik und Spielintelligenz betrifft, zu den besten Spielerinnen auf ihrer Position - weltweit. Melanie Leupolz (FC Bayern München)

Position: Mittelfeld

57 Länderspiele

Zweite WM-Teilnahme

Die Mittelfeldspielerin kämpfte in ihrer Karriere schon mit einigen Verletzungen. Nun ist die 25-Jährige wieder fit und dürfte sich einen Stammplatz erkämpfen. Lena Oberdorf (SGS Essen)

Position: Mittelfeld

Zwei Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

17 Jahre alt ist Oberdorf erst - und doch wollte Voss-Tecklenburg nicht an der zentralen Mittelfeldspielerin vorbeigehen. In den Länderspielen gegen Schweden und Japan überzeugte sie mit erstaunlicher Ruhe - sie wird aber zunächst Erfahrungen sammeln. Klara Bühl (SC Freiburg)

Position: Angriff

Ein Länderspiel

Erste WM-Teilnahme

Wie Oberdorf ist die Stürmerin aus Freiburg ein Vorgriff auf die Zukunft. Die 18-Jährige ist extrem talentiert, könnte aber ohne WM-Einsatz bleiben. Hinter Huth, Popp und Schüller wird es schwer, Einsatzzeiten zu bekommen. Svenja Huth (Turbine Potsdam)

Position: Angriff

43 Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Nach vier Jahren bei Turbine Potsdam wechselt die 27-Jährige zum Meister VfL Wolfsburg. Huth gehört seit Jahren zum DFB-Team, während der WM-Qualifikation kam sie allerdings in nur drei Partien zum Einsatz. Turid Knaak (SGS Essen)

Position: Angriff

Sieben Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Mit ihren 28 Jahren hat es Knaak erst spät in die Nationalmannschaft geschafft. Mit ihrer Dynamik und Schnelligkeit könnte sie als Einwechselspielerin eine wichtige Option gegen tief stehende Gegnerinnen sein. Alexandra Popp (VfL Wolfsburg)

Position: Angriff

95 Länderspiele

Dritte WM-Teilnahme

Die Kapitänin ist zugleich eine der routiniertesten Spielerinnen im WM-Kader. Nur Lena Goeßling (105) kommt auf mehr Länderspieleinsätze als Popp (96). Dabei gelangen der Stürmerin 46 Treffer. Lea Schüller (SGS Essen)

Position: Angriff

Zwölf Länderspiele

Erste WM-Teilnahme

Vor der EM 2017 war die Stürmerin schon auf dem Sprung in den Kader, doch dann wurde sie doch noch gestrichen. Nun hat es Schüller geschafft, die 21-Jährige könnte nach acht Toren in 13 Länderspielen eine wichtige Rolle als Joker spielen.

SPIEGEL ONLINE: Durch die WM steht der Fußball der Frauen in Deutschland wieder im Fokus, wie man beim Testspiel in Regensburg gegen Chile gesehen hat. Ansonsten war der Trend bei Zuschauerzahlen aber eher rückläufig. Wie erklären Sie sich das? In anderen Nationen werden doch Rekorde vermeldet.

Voss-Tecklenburg: Das Thema beschäftigt uns im DFB und hat vielfältige Gründe. Sicherlich sind zum Beispiel die Anstoßzeiten nicht immer optimal. In Frankreich wird etwa immer abends gespielt. Da ist es leichter, mehr Zuschauer in die Stadien zu bringen. Auf der anderen Seite haben wir auch anders als viele Sportarten das Privileg, dass alle Spiele von uns live ausgestrahlt werden.

SPIEGEL ONLINE: Diese Kritik richtet sich an die TV-Sender ARD und ZDF.

Voss-Tecklenburg: Wir müssen erstmal wieder mit sportlichen Leistungen überzeugen, dann können wir auch leichter Dinge einfordern. Was man auch sagen muss: Die Aktionen in den anderen Ländern liefern noch keine Nachhaltigkeit.

SPIEGEL ONLINE: Torhüterin Almuth Schult hatte zuletzt öffentlich den DFB kritisiert. Glauben Sie, im DFB sind alle bereit, den Fußball der Frauen in den kommenden Jahren zu stärken?

Voss-Tecklenburg: Ich spüre die Bereitschaft überall. Ich habe vor kurzem mit Oliver Bierhoff telefoniert. Wir sind in einer guten Kommunikation und ihm ist bewusst, wo wir ansetzen müssen. Es ist schon sehr viel angeschoben worden. Es gibt die Direktion Nationalteams, wir haben Synergien in der Trainerausbildung geschaffen, wir profitieren von der DFB-Akademie. Ich kann auf alles zurückgreifen. Ich habe mich mit Joachim Löw ausgetauscht, wir können auf die Expertise des Analysten des A-Teams der Männer zurückgreifen. Ich fühle mich im Moment sehr gut aufgehoben.