Maskottchen der Fußball-EM 2024 Der Bärendienst

Dieser turnte nicht in Grundschulen rum, sondern verstand seine Aufgabe etwas wuchtiger: »Am 15. Juni 1978 hob Mischa mit einer 'Sojus'-Rakete ab, um einige Zeit auf der Raumstation 'Saljut 6' zu verbringen. In einem emotionalen Moment verabschiedete sich ein riesiger Mischa von den 100.000 Zuschauern in der Großen Arena am Ende der Abschlussfeier der Spiele, bevor er von Ballons abgehoben wurde und im Himmel verschwand«, lässt es sich bei Olympics.com nachlesen .