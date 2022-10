Massenpanik beim Fußball in Indonesien Mindestens 33 Kinder und Jugendliche unter den Toten

Nach der Tragödie berichtete der Trainer von Arema Malang von schockierenden Bildern in der Umkleidekabine. »Als ich in die Umkleidekabine zurückkehrte, herrschte bereits Chaos«, sagte Javier Roca, ein ehemaliger Fußballprofi aus Chile, laut eines Berichts der »New York Times«. Viele Menschen hätten Atembeschwerden gehabt. Ein Fan sei in den Armen eines Spielers gestorben. »Die Spieler sind am Boden zerstört«, meinte Roca. »Sie haben den ersten Todesfall in der Umkleidekabine miterlebt. Dann den zweiten, den dritten, den vierten.« Einige der Opfer, die sie gesehen hätten, seien Kinder gewesen, die nicht atmen konnten.