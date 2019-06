Vielleicht hätte es den Sinkflug in der Karriere des Mats Hummels nie gegeben, wenn dieser eine Kopfball im Tor gelandet wäre.

Als Mesut Özil in der 87. Minute des dritten WM-Gruppenspiels gegen Südkorea flankte und Hummels im Strafraum abhob, da lag auch die Möglichkeit in der Luft, dass die deutsche Nationalelf dieses schon kaputte Turnier 2018 in Russland vielleicht doch noch reparieren würde können. Aber Hummels köpfte drüber. Statt des Siegtreffers folgte ein 0:2 durch zwei Tore in der Nachspielzeit. WM-Aus nach der Vorrunde. "Tja, es heißt jetzt einzupacken", sagte ZDF-Kommentator Béla Réthy.

Es hieß auch Abschied zu nehmen von Mats Hummels als einen der besten deutschen Innenverteidiger der vergangenen 30 Jahre. Aber das wusste man damals noch nicht.

Der WM-Crash hat Hummels' Reputation schwer beschädigt. Dass er nun beim FC Bayern vor einem Verkauf und einer möglichen Rückkehr zu Borussia Dortmund steht, das wäre ohne Vatutiki - und auch ohne die Ausbootung aus der Nationalelf zusammen mit Jérôme Boateng und Thomas Müller Anfang März als verspätete Konsequenz daraus - nicht denkbar. Denn seither hat ein radikaler Wertverfall eingesetzt.

115 Millionen Euro für zwei Alternativen

Von einer Hälfte des gestandenen Innenverteidiger-Duos mit Boateng plus dem zunächst als Mann der Zukunft ausgemachten Niklas Süle beim FC Bayern ist Hummels zur möglichen Nummer vier in der Abwehrhierarchie geschrumpft. Süle wurde vom Münchner Trainer Niko Kovac schon während der abgelaufenen Spielzeit zur Autorität befördert. Für die neue Saison kauften die Bayern zudem die französischen Weltmeister Lucas Hernández und Benjamin Pavard für zusammen 115 Millionen Euro. Beide können auch auf den Außenposition spielen, aber mindestens Hernández ist vornehmlich als Innenverteidiger neben Süle eingeplant. 80 Millionen Euro hat er gekostet. Es ist auch als ein 80 Millionen Euro schweres Misstrauen gegenüber Hummels zu verstehen. Von Boateng haben sich die Bayern längst innerlich verabschiedet.

Deshalb ist es durchaus möglich, dass Hummels den Klub nach drei Jahren verlassen wird. Eine Einigung zwischen dem Spieler und Dortmund soll schon weit fortgeschritten sein. Die zwischen den Bayern und dem BVB noch nicht. 20 Millionen Euro als Ablösesumme werden genannt. Diese zu lancieren, mag eine Verhandlungsstrategie der Dortmunder sein. In der Psychologie nennt man das Ankereffekt. Aber die reine Zahl allein illustriert schon die Schrumpfung des Spielerwertes: 2016 zahlten die Bayern noch 35 Millionen Euro für Hummels. Die Diskrepanz nur über das um drei Jahre fortgeschrittene Alter zu erklären, trägt nicht: Hummels ist 30, so alt wie Marco Reus, bei dem niemand von einem Niedergang spricht.

Für die Bayern könnte sich dieser Wechsel, sollte er denn zustandekommen, noch als Fehler herausstellen. Für den BVB wäre er dagegen ein Coup. Denn entgegen des Sinkflugs in der öffentlichen (und offenbar auch klubinternen) Wertschätzung ist Hummels immer noch ein Innenverteidiger von internationalem Format. Und er könnte ein spezifisches Problem der Dortmunder lösen, die ja bekanntlich darauf aus sind, die bayrische Meisterdominanz zu durchbrechen.

Der BVB braucht Hummels' Kopfballstärke

Vor allem in der Rückrunde überzeugte Hummels. Gegen Liverpool in der Champions League, beim 5:0 gegen Dortmund und im Pokalfinale gegen Leipzig, den Entscheidungsspielen also, zeigte er seine besten Leistungen. Mit 66,05 Prozent verfügt Hummels über eine der stärksten Zweikampfquoten in der Liga (knapp vor Süle mit 65,75 Prozent). In 21 Einsätzen in der Bundesliga beging er gerade einmal acht Fouls (Süle 17). Kein Spieler auf seiner Position mit vergleichbaren Einsatzzeiten hatte weniger. Der "Kicker" wählte ihn gerade zum besten Innenverteidiger der Rückrunde und nannte dies mit Bezug auf den Wertverfall seit Russland "überraschend".

Boris Streubel / Getty Images Mats Hummels (r.) spielte bereits zwischen 2008 und 2016 für Borussia Dortmund und erzielte in 310 Pflichtspielen 25 Tore

Für Borussia Dortmund könnte eine weitere Zahl wichtig sein: Hummels gewann in der Spielzeit 2018/2019 insgesamt 93 Kopfballduelle. Damit war er nicht nur der kopfballstärkere Münchner (Süle kam auf 90 bei zehn Spielen mehr als Hummels), sondern auch dem besten Dortmunder in dieser Kategorie deutlich überlegen: Lukasz Piszczek gewann 69 Kopfballduelle.

Der BVB verspielte die Meisterschaft auch, weil er anfällig bei Standards war. Neun Gegentore kassierte Dortmund nach ruhenden Bällen - Bayern nur zwei. Mit Hummels könnte mehr Lufthoheit gewonnen werden - übrigens auch bei eigenen Standards: Als Hummels zwischen 2008 und 2016 in insgesamt 310 Pflichtspielen für den BVB auf dem Platz stand, erzielte er dabei 25 Tore.

Abkehr vom bisherigen BVB-Erfolgsmodell

Man könnte argumentieren, dass der BVB ein sehr großes Risiko mit einer möglichen Rückkehr Hummels' einginge. Manche Fans haben ihm den Abgang 2016 zum Rivalen nicht verziehen. Zudem hat man mit Rückholaktionen keine guten Erfahrungen gemacht: Weder Nuri Sahin, noch Shinji Kagawa und bisher auch nicht Mario Götze konnten an ihre Form der Vergangenheit anknüpfen. Auch wäre es eine gewisse Abkehr vom Dortmunder Erfolgsmodell: Stars selbst machen, in dem man Talente findet und irgendwann teuer verkauft.

Aber erstens hat diese Abkehr längst begonnen: Mit Nico Schulz, Thorgan Hazard und Julian Brandt wurden bereits gemachte Nationalspieler für zusammen 75 Millionen Euro zugekauft. Und zweitens haben sich nach der knapp verpassten Meisterschaft die Ansprüche in Dortmund verändert. "Wir spüren eine Verpflichtung gegenüber Fußball-Deutschland, ab sofort das klare Ziel zu haben, um die Meisterschaft mitzuspielen", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kürzlich der "Bild am Sonntag".

Mats Hummels könnte dafür ein wichtiger Baustein werden. Die Bayern hätten das dann durchaus ahnen können.